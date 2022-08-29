Поставки оружия Украине: в США ускорят производство HIMARS

По словам замминистра обороны США по закупкам Уильяма ЛаПланте, предусмотрено расширение производственных линий и найм дополнительной рабочей силы для американского ВПК.

США ускоряют производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, чтобы помочь Украине в противостоянии российской агрессии. Об заявил представитель Пентагона Уильям ЛаПланте, занимающий должность замминистра обороны по закупкам, передает Newsweek.

ЛаПланте недавно посетил предприятие Lockheed Martin в городе Камден (штат Арканзас), где выпускают HIMARS и управляемые ракеты к ним (GMLRS). Он заявил, что этим РСЗО отводится важнейшая роль в противостоянии российской агрессии, а Украина эффективно применяет эти легкие мобильные системы и снаряды к ним.

"По мере предоставления военной поддержки Украине мы работает с предприятием с целью ускорения производства важных вооружений и систем", — заявил ЛаПланте.

По его словам, предусмотрено финансирование для закупки военного оборудования, расширение производственных линий и найм дополнительной рабочей силы.

ЛаПланте отметил, что США продолжат проводить консультации с Украиной по вопросам обороны, и напомнил о словах президента Байдена, который сказал, что цель простая: США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, у который есть средства для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии.

Напомним, что бывший командующий силами НАТО в Европе сравнил HIMARS, которые поставляются Украине, с огнедышащими драконами из "Игры престолов". По словам Джеймса Ставридиса, контрнаступление украинских войск всерьез начнется после Дня труда (5 сентября).

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