Пентагон передал Украине ракеты Harpoon на мобильной платформе

По словам замминистра обороны США Билла Лапланта, американские военные инструкторы обучили украинских военных использовать такое вооружение еще весной. Минобороны Украины намекнуло, что скоро в Крыму "будет жарко".

Соединенные Штаты передали Украине противокорабельные ракеты Harpoon, смонтированные на мобильной платформе. Об этом сегодня на конференции рассказал заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

Он подчеркнул, что в ходе поставок вооружения для ВСУ можно наблюдать "невероятные инновации".

"Я также хочу рассказать о такой инновации, как Harpoon. Частично информация об этом уже есть в сети. Страна, название которой я не буду называть, заявила, что у нее есть несколько Harpoon, оставшиеся с выставки вооружения. Тогда я подумал, что мы могли бы что-то сделать с этим. Мы вернулись в страну, стащили брезенты с грузовиков и с помощью подрядчика установили соответствующие модули на бортовые компьютеры", – прокомментировал представитель Пентагона.

По словам замминистра, "Гарпуны" вошли в очередной пакет поставок оружия для ВСУ.

Лаплант отметил, что американские военные инструкторы обучили украинских военных применять такое вооружение еще в конце мая.

Прогноз для Крыма от ВСУ

Минобороны Украины, в свою очередь, опубликовало в Twitter пост, в котором намекнуло на то, что в ближайшее время в Крыму будет "очень жарко".

"Прогноз погоды говорит, что в Крыму будет очень жарко. Русским захватчикам пора готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил", – говорится в сообщении.

Напомним, США ускоряют производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, чтобы помочь Украине в противостоянии российской агрессии. В стране уже предусмотрено финансирование для закупки военного оборудования, расширение производственных линий и найм дополнительной рабочей силы.

Ранее мы писали о том, что Пентагон увеличивает поставки вооружения в Украину морскими путями. Самолеты достигают цели гораздо быстрее, но корабли могут перевозить огромное количество грузов. Это позволит Украине создать более крупный арсенал для будущих военных кампаний.