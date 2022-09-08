"Те, що дійсно потрібне": США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

У Пентагоні заявили, що українська армія має "повільний, але значущий" успіх на півдні України. Також там заявили, що точно буде у новому пакеті військової допомоги.

Глава Пентагону Ллойд Остін 8 вересня під час зустрічі міністрів оборони у Рамштайні, німецька, оголосить про новий пакет військової допомоги України. Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль під час прес-конференції з питань оборони в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Наголошується, що це буде вже 5-та зустріч у форматі "Рамштайн".

За словами Каля, новий пакет допомоги Києву включатиме додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS. Також буде й інше озброєння, проте про нього вже розповість Остін.

"Цілком точно буде більше боєприпасів GMLRS... Це справді те, що потрібно українцям", — заявив Каль.

Крім того, під час цієї прес-конференції Каль заявив, що ЗСУ домагаються "повільного, але значного прогресу" на півдні України.

"Це перші дні. Я думаю, що українці роблять повільний, але значний прогрес. І ми подивимося, як усе складеться", — заявив Каль.

За його словами, він упевнений, що справи в української сторони зараз йдуть краще, ніж у армії РФ.

Раніше Фокус писав, що Валерій Залужний озвучив прогнози війни з РФ. За його словами, Запорізький напрямок привабливий для РФ через створення загрози для Запоріжжя та Дніпра, що загрожує втратою для України всього лівобережжя. Також не виключені нові спроби захопити Київ та розгортання бойових дій з боку Білорусі.

Ще нагадаємо, що Арестович прокоментував слова Залужного про новий наступ РФ на Київ. За словами радника ОПУ, Залужний міг адресувати свою заяву зборам міністром оборони у Рамштайні. Також він назвав умову, за якої РФ знову спробує атакувати українську столицю.