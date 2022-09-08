Найгірший варіант: Арестович прокоментував слова Залужного про новий наступ РФ на Київ (відео)

За словами радника ОПУ, Залужний міг адресувати свою заяву зборам міністром оборони у Рамштайні. Також він назвав умову, за якої РФ знову спробує атакувати Київ.

Радник Офісу президента (ОП) України Олексій Арестович сказав, що військові завжди орієнтуються на найгірший варіант розвитку подій. Так він прокоментував нещодавню заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що РФ може знову спробувати напасти на Київ у 2023 році. Імовірність цього є, але мала, сказав Арестович під час ефіру на каналі Фейгін LIVE.

"Принцип простий: планується завжди за найгіршим варіантом, тоді до простіших готові автоматично", — сказав радник ОП.

За його словами, наступ на Київ можливий лише за тих умов, що російська армія знову зможе мобілізуватися. Тому Залужний як головнокомандувач вирішив підготувати всіх саме до цього сценарію розвитку воєнного конфлікту.

Також Арестович згадав про чергову зустріч міністрів оборони у Рамштайні, Німеччина, яка має відбутися 8 вересня. Він припустив, що слова про повторний наступ на Київ Залужний міг також адресувати й цим зборам.

"Там сказано головне: дуже важко тримати паритет, коли російська армія може бити з відстані 2000 кілометрів, а ми лише 100. Тому нам потрібна далекобійна зброя, яка забезпечить "баланс страху". Тоді російська армія розумітиме, що не вдасться сховатися за різницею в далекобійній зброї... і дістане і територією Росії, і в Криму дістане, і скрізь", — сказав Арестович.

[ + – ] Арестович про повторний наступ на Київ

Раніше Фокус писав, що Валерій Залужний озвучив прогнози війни з РФ. За його словами, Запорізький напрямок привабливий для РФ через створення загрози для Запоріжжя та Дніпра, що загрожує втратою для України всього лівобережжя. Також не виключені нові спроби захопити Київ та розгортання бойових дій з боку Білорусі.

Ще нагадаємо, що з'явилося відео розмови Макрона із Зеленським ранком 24 лютого. Ролик показує, як президент України Зеленський розповідає Макрону про повномасштабне російське вторгнення. Український лідер просить французького колегу зв'язатися із президентом РФ Путіним.