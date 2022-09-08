Худший вариант: Арестович прокомментировал слова Залужного о новом наступлении РФ на Киев (видео)

По словам советника ОПУ, Залужный мог адресовать свое заявление собранию министром обороны в Рамштайне. Также он назвал условие, при котором РФ снова попытается атаковать Киев.

Советник Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович сказал, что военные всегда ориентируются на самый худший вариант развития событий. Так он прокомментировал недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что РФ может снова попытаться напасть на Киев в 2023 году. Вероятность этого есть, но мала, сказал Арестович во время эфира на канале Фейгин LIVE.

"Принцип простой: планируется всегда по худшему варианту, тогда к более простым готовы автоматически", — сказал советник ОП.

По его словам, наступление на Киев возможно лишь при тех условиях, что российская армия снова сможет мобилизоваться. Поэтому Залужный как главнокомандующий решил подготовить всех именно к этому сценарию развития военного конфликта.

Также Арестович упомянул об очередной встрече министров обороны в Рамштайне, Германия, которая должна состояться 8 сентября. Он предположил, что слова о повторном наступлении на Киев Залужный мог также адресовать и этому собранию.

"Там сказано главное: очень трудно держать паритет, когда российская армия может бить с расстояния в 2000 километров, а мы только 100. Поэтому нам нужно дальнобойное оружие, которое обеспечит "баланс страха". Тогда российская армия будет понимать, что не удастся спрятаться за разницей в дальнобойном оружии… и достанет и по территории России, и в Крыму достанет, и везде", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович о повторном наступлении на Киев

Ранее Фокус писал, что Валерий Залужный озвучил прогнозы войны с РФ. По его словам, Запорожское направление привлекательно для РФ из-за создания угрозы для Запорожья и Днепра, что грозит потерей для Украины всего левобережья. Также не исключены новые попытки захватить Киев и разворачивание боевых действий со стороны Беларуси.

Еще напомним, что появилось видео разговора Макрона с Зеленским утром 24 февраля. Ролик показывает, как президент Украины Зеленский рассказывает Макрону о полномасштабном российском вторжении. Украинский лидер просит французского коллегу связаться с президентом РФ Путиным.