"То, что действительно нужно": США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В Пентагоне заявили, что украинская армия имеет "медленный, но значимый" успех на юге Украины. Также там заявили, что точно будет в новом пакете военной помощи.

Глава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября во время встречи министров обороны в Рамштайне, германия, объявит о новом пакете военной помощи Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль во время пресс-конференции по вопросам обороны в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Отмечается, что это будет уже 5-я встреча в формате "Рамштайн".

По словам Каля, новый пакет помощи Киеву будет включать дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS. Также будет и другое вооружение, однако о нем уже расскажет Остин.

"Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS… Это действительно то, что нужно украинцам", — заявил Каль.

Кроме того, во время этой пресс-конференции Каль заявил, что ВСУ добиваются "медленного, но значительного прогресса" на юге Украины.

"Это первые дни. Я думаю, что украинцы делают медленный, но значимый прогресс. И мы посмотрим, как все сложится", — заявил Каль.

По его словам, он уверен, что дела у украинской стороны сейчас идут лучше, чем у армии РФ.

Ранее Фокус писал, что Валерий Залужный озвучил прогнозы войны с РФ. По его словам, Запорожское направление привлекательно для РФ из-за создания угрозы для Запорожья и Днепра, что грозит потерей для Украины всего левобережья. Также не исключены новые попытки захватить Киев и разворачивание боевых действий со стороны Беларуси.

Еще напомним, что Арестович прокомментировал слова Залужного о новом наступлении РФ на Киев. По словам советника ОПУ, Залужный мог адресовать свое заявление собранию министром обороны в Рамштайне. Также он назвал условие, при котором РФ снова попытается атаковать украинскую столицу.