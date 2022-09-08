Россия потребовала экстренное заседания Совбеза ООН касательно Украины: что будут обсуждать

Российская делегация хочет поговорить о поставках европейскими странами и США оружия в Украину. РФ считает этот вопрос более серьезным, чем проблема фильтрации украинцев на временно оккупированных территориях, которую Совбез обговаривал днем ранее.

Россия запросила еще одно заседание Совбеза ООН на 8 сентября, на котором планирует обсудить поставки вооружения стран-союзников в Украину. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя.

"Предлагаем завтра обсудить настоящие угрозы международному миру и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции вооруженного назначения в Украину", — сказал Небензя.

Он также уточнил, что Россия хочет видеть в качестве докладчика заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Также в заседании должны участвовать избранные РФ лица, которых российская сторона называет "представителями гражданского общества".

Известно, что заседание начнется в 22:00 по Киеву.

Реакция России на требование Небензи

Экстренное заседание Совбеза ООН очевидно стало ответом на инициированное США и Албанией заседание по вопросу фильтрации украинцев на временно оккупированных территориях Украины.

"Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца "фильтрацию". По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал", — написал на своем канале в Телеграме зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Реакция Украины на заседание Совбеза ООН по инициативе РФ

На требование постпред России при Совбезе ООН уже отреагировал постпред Украины при организации Сергей Кислица. Он написал на своей странице в Твиттере, что оккупантов "жжет адски на фронте, как на раскаленной сковороде". Именно поэтому Кремль "в истерике требует немедленно созвать в четверг заседание об оружии, которым защищает себя Украина".

"И еще пульсирует в голове у путлера: "Раммштайн, побег невозможен. Раммштайн", — написал Кислица.

Напомним, Совбез ООН призвал создать "зону безопасности" на ЗАЭС. Во время заседания Совбеза ООН генсек Гутерриш заявил, что территорию станции необходимо демилитаризировать. В свою очередь глава МАГАТЭ подтвердил обстрелы станции.

Фокус также писал, что Россия созвала Совбез ООН на 23 августа. На нем обсуждали ситуацию на ЗАЭС и смерть дочери российского пропагандиста Александра Дугина.