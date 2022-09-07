Россия должна отвести войска: Совбез ООН призвал создать "зону безопасности" на ЗАЭС (видео)

Во время заседания Совбеза ООН генсек Гутерриш заявил, что территорию станции необходимо демилитаризировать. В свою очередь глава МАГАТЭ подтвердил обстрелы станции.

В Нью-Йорке началось заседание Совета безопасности ООН из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции, которая оккупирована войсками РФ. Заседание было инициировано Россией, которая обвиняет в обстрелах Украину.

Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ЗАЭС не должна быть целью для военных действий.

"Нужно создать демилитаризованную зону, а Россия должна отвести свои войска за ее пределы. Эксперты, работающие сейчас на ЗАЭС, должны обеспечить длительную безопасность на станции", — заявило он.

А вот глава МАГАТЭ, который возглавлял также делегацию, недавно посетившую ЗАЭС, сказал, что лично убедился в умышленных ударах по станции. По его словам, это ставить под угрозу безопасность.

"Все системы станции должны функционировать бесперебойно, ведь речь идет о крупнейшей атомной электростанции в Европе", – сказал Рафаэль Гросси.

Кроме того, на заседании выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Он заявил, что Украина якобы виновата в обстрелах ЗАЭС.

"Ответственность за это целиком ложится на Киев и его западных покровителей. И на всех остальных членов Совета Безопасности, которые до сих пор не нашли в себе мужества назвать вещи своими именами, и призвать Киев остановить его безрассудные действия против ЗАЭС", — сказал Небензя во время своего выступления.

[ + – ] Заседание Совбеза ООН

Отметим, что МАГАТЭ отчиталось о визите на Запорожскую АЭС. Специалисты настаивают на создании зоны ядерной безопасности возле ЗАЭС. По их мнению, это первый в истории случай боевых действий на объектах крупной атомной электростанции.

Напомним, что оккупанты РФ снова обстреляли ЗАЭС. После очередной атаки захватчиков по Запорожской АЭС есть повреждения в спецкорпусе, а также емкости с дистиллированной водой, которая вблизи второго энергоблока.

Также Фокус писал, что метеорологи показали движение радиации при аварии на Запорожской АЭС. Радиационное облако, по данным "Укргидрометцентра", пролетит над Запорожской и Херсонской областями. Загрязнение перекинется на временно оккупированный Крым и страны Причерноморья.