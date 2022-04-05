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Военный Фокус Российско-украинская война

В Украине засветились неонацисты ДШРГ "Русич", возглавляемые Мильчаковым (фото)

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неонацисты на войне в украине
Член ДШРГ "Русич"

По данным телеграм-каналов, главаря группы Алексея Мильчакова ранили в Луганской области.

В Украине вновь засветилось одно из неофициальных подразделений Вооруженных сил РФ — ДШРГ "Русич". Об этом сообщает ИнфоВойско Украины в Twitter.

Указывается, что один из участников "Русича" опубликовал фотографию на фоне захваченного или подбитого БТР-4 ВСУ. Также в телеграм-каналах распространяют информацию, что глава неонацистской группы Алексей Мильчаков получил ранение в Луганской области. Однако подтверждений на данный момент нет.

Что известно о ДШРГ "Русич"?

Диверсионно-штурмовая группа "Русич" — неформальное подразделение армии РФ. Ее возглавляет Алексей Мильчаков, который известен своими нацистскими взглядами, а также участием в войне на Донбассе.

неонацисты на донбассе
Алексей Мильчаков

Сперва он воевал в отряде пророссийских боевиков "Бетмен" в ОРЛО, а затем возглавил собственное подразделение.

Уже в 2017 году сам Мильчаков и несколько членов "Русича" присоединились к ЧВК "Вагнера", после чего они отправились в Сирию. После этого о них не было никаких новостей вплоть до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, 6 июля 2017 года в Генпрокураторе заявили, что Мильчаков причастен к убийству 40 украинских бойцов на Донбассе.