В Україні засвітилися неонацисти ДШРГ "Русич", очолювані Мільчаковим (фото)

За даними телеграм-каналів, ватажка групи Олексія Мільчакова поранили в Луганській області.

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В Україні знову засвітився один із неофіційних підрозділів Збройних сил РФ — ДШРГ "Русич". Про це повідомляє ІнфоВійсько України у Twitter.

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Вказується, що один з учасників "Русича" опублікував фото на тлі захопленого або підбитого БТР-4 ЗСУ. Також у телеграм-каналах поширюють інформацію, що голова неонацистської групи Олексій Мільчаков отримав поранення у Луганській області. Проте підтверджень наразі немає.

Що відомо про ДШРГ "Русич"?

Диверсійно-штурмова група "Русич" — неформальний підрозділ армії РФ. Її очолює Олексій Мільчаков, котрий відомий своїми нацистськими поглядами, а також участю у війні на Донбасі.

[ + – ] Олексій Мільчаков

Спершу він воював у загоні проросійських бойовиків "Бетмен" в ОРЛО, а потім очолив власний підрозділ.

Уже в 2017 році сам Мільчаков і кілька членів "Русича" приєдналися до ПВК "Вагнера", після чого вони вирушили до Сирії. Після цього про них не було жодних новин до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 6 липня 2017 року в Генпрокураторі заявили, що Мільчаков причетний до вбивства 40 українських бійців на Донбасі.