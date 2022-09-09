Росія запросила на засідання РБ ООН шанувальницю бойовиків "Л/ДНР" із Сербії (фото)

Під час одного з візитів на Донбас сербка фотографувалася на позиціях окупантів, а також позувала поряд із російським неонацистом Олексієм Мильчаковим.

Росія покликала на засідання Ради безпеки ООН сербську аналітикиню Драгану Трифкович, яка відвідувала окуповані Крим та Донбас, та брала участь у проведенні псевдовиборів на захоплених українських територіях. На виступ сербки закликав звернути увагу постпред України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця.

Зокрема, український дипломат опублікував у своєму мікроблозі Twitter знімок із керівником Центру геостратегічних досліджень Сербії Драганою Трифкович під час засідання РБ, а також фотографії, зроблені під час візиту аналітикині на окупований Донбас.

Сергій Кислиця у публікації звернувся до Ради безпеки і закликав перевірити, чи одне й те саме це обличчя.

[ + – ] Драгана Трифкович, яка їздила в ОРДЛО, виступила на засіданні РБ ООН [ + – ] Драгана Трифкович, яка їздила в ОРДЛО, виступила на засіданні РБ ООН

За кілька годин Сергій Кислиця звинуватив Росію у зловживанні можливостями Ради безпеки ООН і зажадав, щоб Москва почала поважати міжнародний майданчик.

"У делегації РФ маса абсурду, галюцинацій, нескінченний список інших негативних симптомів. Але дозвольте мені запропонувати лікувати ці симптоми не в цій залі і не за допомогою дипломатів", — додав Кислиця, коментуючи запрошення сербської аналітикині на засідання РБ ООН.

РосЗМІ підтверджують, що Драгана Трифкович виступала з відеозв'язку перед дипломатами на Раді безпеки. Сербська аналітикиня повторила кілька пропагандистських тез та назвала Україну колишньою "УРСР". Під час свого виступу Драгана Трифкович звинувачувала Збройні сили у використанні заборонених видів озброєння та обстріл мирних міст, а також заявила, що українська армія з РСЗВ HIMARS нібито обстріляла СІЗО з військовополоненими в окупованій Оленівці.

"Миротворець" інформує, що сербська аналітикиня неодноразово відвідувала Крим та Донбас, брала участь у фейкових "виборах" та різних пропагандистських форумах на захоплених територіях України.

Навесні 2015 року Драгана Трифкович давала інтерв'ю виданню, підконтрольному окупаційній адміністрації ОРДЛО, та розповідала, що бойовики "Л/ДНР" переможуть у війні проти української армії. За словами сербської аналітикині, в Донецьк вона нібито приїжджала для підтримки "сміливого народу".

Під час одного з візитів на Донбас Драгана Трифкович фотографувалася на позиціях бойовиків "Л/ДНР", а також позувала поруч із російським неонацистом Олексієм Мильчаковим, який зараз воює у складі одного з окупаційних підрозділів проти ЗСУ.

[ + – ] Драгана Трифкович позує з неонацистом Олексієм Мільчаковим [ + – ] Драгана Трифкович позує з неонацистом Олексієм Мільчаковим

Варто зазначити, що Олексій Мільчаков, на думку Офісу генпрокурора, причетний до вбивства щонайменше 40 українських військовослужбовців на Донбасі. Під час активних бойових дій на сході України громадянин РФ очолював терористичний підрозділ "Русич", який воював Луганським напрямом.

2017 року Олексія Мільчакова з позивним "Фріц" помітили під час бойових дій на території Сирії. За даними росЗМІ, неонацист із Санкт-Петербурга воював на боці урядових військ Башара аль-Асада у складі ПВК "Вагнер".

Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україні засвітилися неонацисти з підрозділу "Русич", який очолює Олексій Мільчаков.

Додамо, що під час засідання Ради безпеки ООН, на яке запросили Драгану Трифкович, делегація США закликала реформувати Організацію Об'єднаних Націй через дії Росії.