Неонацисти ДШРГ "Русич" закликають росіян катувати і страчувати українських військовополонених (фото)

Російські солдати, на думку соратників Олексія Мильчакова, можуть за гроші передавати родичам інформацію про місце поховання українців.

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Неофіційний підрозділ ЗС РФ ДШРГ "Русич", який очолює російський неонацист Олексій Мильчаков, опублікував інструкцію з допиту та страти українських військовополонених. Відповідна публікація з'явилася у Telegram-каналі окупаційного формування, передає Фокус.

Підрозділ ДШРН "Русич" закликав росіян не інформувати своє командування про наявність полонених українських солдатів. Якщо доповідь здійснено з метою покращення звітності, солдати повинні розповісти командирам про поранення, від якого військовополонений може загинути.

Для отримання необхідної інформації загарбникам рекомендують застосовувати тортури щодо заручників.

"Допитайте спершу без фізичного тиску, потім повторно, з елементами впливу такими як: відрубати пальці, відрізати вухо, удари в область паху та суглобів, загнати голки під нігті. Головне, щоб противник міг свідомо відповідати на запитання. Відповіді можна знімати на відео", — йдеться в інструкції окупантів.

Російські військовослужбовці під час допиту мають ставити такі питання:

якась військова частина;

звання, посада;

де є відомі командні пункти, позиції, шляхи постачання (може показати на офлайн картах);

кількість техніки чи важкого озброєння;

як здійснюється підвезення боєприпасів та які використовуються частоти зв'язку;

моральний стан усередині підрозділу.

Після проведення допиту ДШРГ "Русич" закликає російських військовослужбовців вбивати військовополонених за допомогою ножа чи стрілецької зброї.

"Бажано, щоб усі взяли участь у цьому (у вбивстві військовополонених — ред.) участь, щоб надалі дотримувалися таємниці події. Другий варіант — це поранити полонених і відправити в лікарню. Стріляти рекомендується з короткої дистанції через арамідний пакет, щоб уникнути опіків на тілі, які можуть показати навмисний характер поранення. Не бійтеся вбивати полонених!" — заявили представники неофіційного підрозділу ЗС РФ і додали, що покарання за страту військовополонених з боку командування не буде.

Окрім цього, ДШРГ "Русич", яку очолює неонацист Олексій Мильчаков, пропонує росіянам "заробляти" на тілах полонених українців. Військовослужбовці за "винагороду" у розмірі $2-5 тисяч, яку зараховуватимуть на гаманці-гаманці, можуть передавати родичам відомості про поховання бійців.

[ + – ] ДШРГ "Русич" опублікувала інструкцію з допиту та вбивства українських військовополонених [ + – ] ДШРГ "Русич" опублікувала інструкцію з допиту та вбивства українських військовополонених

Що відомо про ДШРГ "Русич"?

Диверсійно-штурмова група "Русич" — неформальний підрозділ ЗС РФ, який бере участь у повномасштабній війні проти України. ДШРГ очолює російський неонацист Олексій Мильчаков, який, на думку Офісу генпрокурора України, причетний до вбивства щонайменше 40 українських військовослужбовців на Донбасі.

Найманці ДШРГ "Русич" разом з Олексієм Мильчаковим у 2017 році приєдналися до приватної військової компанії "Вагнер", після чого їх перекинули на Близький Схід для участі у війні на боці урядових військ Башара аль-Асада.

[ + – ] Неонацист Олексій Мильчаков очолює ДШРГ "Русич"

У квітні 2022 року бійці ДШРГ "Русич" засвітилися у зоні бойових дій на території Луганської області. РосЗМІ повідомляли, що ватажок підрозділу Олексій Мильчаков отримав поранення на передовій, проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.

На початку вересня Росія на засідання Ради безпеки ООН запросила виступати аналітика із Сербії, яка відвідувала окуповані території України та фотографувалася разом із російським неонацистом Олексієм Мильчаковим.

Варто зазначити, що Офіс генпрокурора, розслідуючи воєнні злочини ЗС РФ в Україні, встановив щонайменше п'ять випадків зґвалтування росіянами дітей віком від 4 до 16 років.