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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Встановлено 5 випадків зґвалтування росіянами дітей віком від 4 до 16 років, — генпрокурор

Солдат ЗС РФ військовослужбовець окупанти армія
Слідчі встановили щонайменше п'ять випадків зґвалтування дітей солдатами ЗС РФ

Для з'ясування обставин воєнних злочинів слідчим та психологам, за словами Андрія Костіна, доводиться працювати з дітьми у спеціальних "зелених кімнатах".

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У кримінальних провадженнях встановлено щонайменше п'ять випадків зґвалтування російськими солдатами дітей віком від 4 до 16 років. Про це в інтерв'ю виданню "ЛБ" заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, у межах розпочатих кримінальних проваджень встановлено як мінімум п'ять випадків зґвалтування солдатами ЗС РФ дітей віком від 4 до 16 років.

Андрій Костін зазначив, що подібних воєнних злочинів було скоєно на окупованих територіях набагато більше. Для з'ясування обставин слідчим та психологам доводиться працювати з дітьми у спеціальних "зелених кімнатах".

"Встановлено п'ятеро дітей віком від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії військових злочинів. Працюємо з дітьми за безпосередньої участі психолога — вона поза візуальним спостереженням дитини, але всіляко допомагає. Це складно, але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази у цих кримінальних провадженнях", — продовжив генпрокурор у спілкуванні з журналістами.

В Офісі генерального прокурора, за словами Костіна, зараз є кілька десятків проваджень, пов'язаних із скоєнням окупантами сексуальних злочинів. Для розслідування таких справ було створено спеціальне управління та розширено штат прокурорів. Андрій Костін додав, що сексуальне насильство під час війни є специфічним і дуже чутливим напрямом діяльності, який вимагає від фахівців певної підготовки.

"Будь-які злочини сексуального характеру характеризуються дуже високим рівнем латентності, перепрошую за це слово, оскільки це — юридичний термін. Їх відбувається набагато більше, ніж про це відомо хоча б тому, що багато хто просто не хоче з різних причин комунікувати. Тому ми можемо спиратися тільки на ті факти, щодо яких ми маємо певні заяви і за якими даються певні свідчення", — резюмував Костін, коментуючи розслідування випадків зґвалтування солдатами ЗС РФ мирних громадян.

Варто зазначити, що однією з причин звільнення колишньої омбудсменки Людмили Денисової було розслідування воєнних злочинів сексуального характеру. За словами ексгенпрокурорки Ірини Венедиктової, Уповноважена Верховна Рада з прав людини не передавала слідчим інформацію про зґвалтування.

Сам Андрій Костін після призначення на посаду генпрокурора повідомляв, що докази воєнних злочинів ЗС РФ мають бути "куленепробивними".