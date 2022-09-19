Встановлено 5 випадків зґвалтування росіянами дітей віком від 4 до 16 років, — генпрокурор

Для з'ясування обставин воєнних злочинів слідчим та психологам, за словами Андрія Костіна, доводиться працювати з дітьми у спеціальних "зелених кімнатах".

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У кримінальних провадженнях встановлено щонайменше п'ять випадків зґвалтування російськими солдатами дітей віком від 4 до 16 років. Про це в інтерв'ю виданню "ЛБ" заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, у межах розпочатих кримінальних проваджень встановлено як мінімум п'ять випадків зґвалтування солдатами ЗС РФ дітей віком від 4 до 16 років.

Андрій Костін зазначив, що подібних воєнних злочинів було скоєно на окупованих територіях набагато більше. Для з'ясування обставин слідчим та психологам доводиться працювати з дітьми у спеціальних "зелених кімнатах".

"Встановлено п'ятеро дітей віком від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії військових злочинів. Працюємо з дітьми за безпосередньої участі психолога — вона поза візуальним спостереженням дитини, але всіляко допомагає. Це складно, але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази у цих кримінальних провадженнях", — продовжив генпрокурор у спілкуванні з журналістами.

В Офісі генерального прокурора, за словами Костіна, зараз є кілька десятків проваджень, пов'язаних із скоєнням окупантами сексуальних злочинів. Для розслідування таких справ було створено спеціальне управління та розширено штат прокурорів. Андрій Костін додав, що сексуальне насильство під час війни є специфічним і дуже чутливим напрямом діяльності, який вимагає від фахівців певної підготовки.

"Будь-які злочини сексуального характеру характеризуються дуже високим рівнем латентності, перепрошую за це слово, оскільки це — юридичний термін. Їх відбувається набагато більше, ніж про це відомо хоча б тому, що багато хто просто не хоче з різних причин комунікувати. Тому ми можемо спиратися тільки на ті факти, щодо яких ми маємо певні заяви і за якими даються певні свідчення", — резюмував Костін, коментуючи розслідування випадків зґвалтування солдатами ЗС РФ мирних громадян.

Варто зазначити, що однією з причин звільнення колишньої омбудсменки Людмили Денисової було розслідування воєнних злочинів сексуального характеру. За словами ексгенпрокурорки Ірини Венедиктової, Уповноважена Верховна Рада з прав людини не передавала слідчим інформацію про зґвалтування.

Сам Андрій Костін після призначення на посаду генпрокурора повідомляв, що докази воєнних злочинів ЗС РФ мають бути "куленепробивними".