Докази воєнних злочинів РФ мають бути "куленепробивними", — генпрокурор

За словами Андрія Костіна, матеріали кожної справи, незалежно від фактичного місцезнаходження підозрюваних, мають відповідати всім міжнародним стандартам.

Докази у справах про воєнні злочини Російської Федерації в Україні мають бути переконливими у національних і міжнародних судах. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Переконаний, що матеріали кожної справи про воєнні злочини РФ в Україні, незалежно від фізичної присутності підозрюваних, повинні відповідати найкращим міжнародним стандартам. Докази в цих провадженнях мають бути куленепробивними — переконливими у національних і міжнародних судах", — наголосив генпрокурор.

Костін також розповів про свою бесіду з відомою британською юристкою Амаль Клуні, яка входить до оперативної групи Legal Task Force. Міжнародна група правозахисників із березня співпрацює з українськими прокурорами, допомагаючи координувати судові справи щодо воєнних злочинів російської сторони.

Як зазначив генпрокурор, Legal Task Force і безпосередньо Амаль Клуні надають експертно-консультаційну допомогу в питаннях міжнародного гуманітарного права, а також пошуку механізмів розшуку, арешту та спрямування російських активів на відшкодування потерпілим і державі України.

"Ми знайшли взаєморозуміння й у питанні координації міжнародної підтримки та формування потужної команди міжнародних експертів і партнерів, які будуть єдиним фронтом виступати для покарання винних і відновлення справедливості", — наголосив Костін.

Нагадаємо, Андрій Костін обіймає посаду генерального прокурора України з 28 липня цього року. Він прийшов на заміну Ірині Венедіктовій, звільненій від своїх обов'язків 17 липня.

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