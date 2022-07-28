Андрія Костіна призначено генпрокурором України: Зеленський підписав указ

Президент призначив колишнього нардепа із "Слуги народу" керівником Офісу генпрокурора наступного дня після голосування за його кандидатуру у Верховній Раді.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна новим генеральним прокурором України. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті глави держави у четвер, 28 липня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Генеральним прокурором", — йдеться в указі президента №538/2022.

Тим часом, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Костін на своїй новій посаді встиг затвердити детектива Національного антикорупційного бюро України Олександра Клименка на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Кандидатуру Клименка раніше схвалила конкурсна комісія, проте без рішення генпрокурора він не міг офіційно вступити на посаду.

Нагадаємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про усунення виконання обов'язків генерального прокурора Ірини Венедіктової. В Офісі президента стверджували, що вона погано впоралася з обов'язками щодо очищення держоргану від колаборантів і зрадників в умовах війни з РФ. В. о. голови Офісу генпрокурора тоді тимчасово став Олексій Симоненко. Через два дні парламент схвалив звільнення Венедіктової.

27 липня президент України Володимир Зеленський надіслав до Верховної Ради подання про призначення народного депутата із "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Відповідну ініціативу того ж дня підтримали 299 із 364 українських парламентаріїв, які були присутні на засіданні.

Раніше ми писали, що в офісі президента вважають Андрія Костіна оптимальним кандидатом на посаду генпрокурора. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, парламентарій "добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист має бездоганну репутацію у професійному середовищі".