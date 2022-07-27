Рада обрала нового генпрокурора України: що відомо про наступника Ірини Венедіктової

Андрій Костін, окрім роботи у парламенті, представляв Україну у Тристоронній контактній групі та брав участь у переговорах із РФ після повномасштабного вторгнення.

Народного депутата від президентської фракції "Слуга народу" Андрія Костіна призначили новим генеральним прокурором України. Цю інформацію підтвердила речниця парламентської більшості Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі.

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Андрій Костін призначений генпрокурором України — хронологія подій

25 липня в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Костін може стати новим генеральним прокурором України. Інсайдери стверджували, що у Верховній Раді розпочався збір підписів за призначення парламентаря на посаду керівника Офісу генпрокурора.

27 липня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту проєкт постанови з пропозицією обрати Андрія Костіна новим генеральним прокурором.

"Вношу подання про надання згоди Верховної Ради України на призначення Костіна на посаду Генерального прокурора", — йшлося в документі, опублікованому на сайті парламенту.

[ + – ] Зеленський запропонував Раді призначити Андрія Костіна генеральним прокурором

Також 27 липня профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав кандидатуру Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Крім цього, він рекомендував парламентарям проголосувати за внесений Володимиром Зеленським проєкт ухвали.

За словами спікерки фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук, Андрія Костіна призначили генеральним прокурором України за рішенням Верховної Ради — його кандидатуру підтримали 299 народних депутатів.

[ + – ] Андрій Костін призначений генпрокурором України

На засіданні Верховної Ради, під час якого підтримали призначення Андрія Костіна, також був присутній президент Володимир Зеленський. Цікаво, що фракція "Європейська солідарність" не дала жодного голосу за кандидатуру парламентаря на посаду генерального прокурора.

В Офісі Президента вважають Андрія Костіна оптимальним кандидатом на посаду генерального прокурора та впевнені, що він зможе оптимізувати роботу відомства. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, парламентарій "добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист має бездоганну репутацію в професійному середовищі".

[ + – ] Андрій Костін призначений генпрокурором України

Андрій Костін призначений генпрокурором України — біографія голови ОГПУ

Андрій Костін закінчив Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю "Правознавство", а в політику прийшов у 2010 році, потрапивши до міської ради Одеси від партії "Фронт змін". 2012 року Андрія Костіна обрали членом Ради адвокатів Одеської області, а згодом — заступником голови Ради. Новий генеральний прокурор також є співзасновником і директором Адвокатської компанії "Право".

[ + – ] Андрій Костін призначений генпрокурором України Фото: Ліга

2019 року Андрій Костін за партійним списком "Слуги народу" потрапив до Верховної Ради IX скликання. До 14 січня 2020 року був заступником профільного комітету парламенту з питань правової політики, після того — його головою. Дані Відкритого реєстру національних публічних діячів України свідчать, що дружина нового генпрокурора працює помічницею нардепа від "Слуги народу" Максима Дирдіна, а дружина Дирдіна — консультанткою самого Костіна.

Журналісти проєкту "Схеми" у своєму матеріалі стверджували, що дружина "слуги народу" Максима Дирдіна, яка працює помічницею в генерального прокурора, може бути причетна до відмивання коштів у межах проєкту часів експрезидента-втікача Віктора Януковича з проведення в Україні зимових олімпійських ігор.

2021 року Андрій Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проте не зміг пройти співбесіду. Представники організацій Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Автомайдан і Transparency International Ukraine не рекомендували народного депутата як можливого керівника САП.

У листопаді 2021 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про призначення Андрія Костіна на посаду голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання війни на Донбасі. Крім цього, парламентар брав участь у переговорах між Києвом і Москвою після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Нагадаємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про усунення від виконання обов'язків генерального прокурора Ірини Венедіктової. В.о. голови Офісу генпрокурора тимчасово став Олексій Симоненко.

19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. За її відставку проголосували 264 народні депутати.