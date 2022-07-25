Новим генпрокурором України може стати нардеп Андрій Костін, — ЗМІ

Інформацію про можливе призначення нардепа підтвердили кілька джерел із фракції "Слуг". Також вони додали, що Василь Малюк поки що залишиться в. о. голови СБУ.

У Верховній раді розпочався збір підписів за призначення генпрокурором депутата від "Слуги народу" Андрія Костіна, який очолює парламентський комітет із правової політики. Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, процедура збору підписів по суті не потрібна, щоб внести пропозицію президента. Це тільки створює враження того, що депутати більшості на щось впливають.

За словами Юрчишина, комісія з відбору керівника САП забракувала його кандидатуру як політично залежну. Проте посада генпрокурора передбачає вимоги політичної нейтральності.

З одного боку, зазначає нардеп, в ОП розуміють, що вони не отримають якогось аватара Татарова на посаді генерального прокурора. Проте тримати його у статусі в. о. у країні, що воює, теж не надто привабливо.

"Але реально це шило на мило. І на це шило голосів назбирати цілком реально, — вважає чиновник. — Тому що свій, слугонародний. Та до того ж людина Єрмака, ще один солдат президента".

Юрчишин нарікає на те, що в Україні немає свого Хосе Угаса, колишнього генпрокурора Перу, відомого гучними справами проти великих корупціонерів у своїй країні.

"Ех, ще довго чекати на Україну свого Хосе Угаса (якщо не знаєте хто це — Google на допомогу. Мав честь працювати з ним у Transparency International", — зазначив нардеп.

Як кандидатуру на посаду керівника СБУ, Юрчишин бачить Василя Малюка.

"Тут все чітко, по-татарськи", — пояснив він.

Цього тижня під час пленарного засідання ВР мають бути названі імена нового голови СБУ та генпрокурора.

Призначення Костіна також підтвердили джерела видання LB із фракції "Слуг".

"Костін. Рішення ухвалено. Малюк поки залишатиметься у статусі виконувача обов'язків [CБУ]. Так президент вирішив", — наводять журналісти слова своїх джерел.

Водночас, повідомляється, що щодо Василя Малюка поки що не ухвалено остаточного рішення, і він продовжить очолювати СБУ як тимчасовий керівник.

Хто такий Андрій Костін?

Андрій Костін — український юрист і політик, який представляє фракцію "Слуга народу". Працював у кількох адвокатських компаніях, і також обіймав посаду заступника голови Ради адвокатів Одеської області.

Хто такий Василь Малюк?

[ + – ] Василь Малюк

Василь Малюк — український військовий, бригадний генерал. Із січня 2020 року по 13 березня того ж року був першим заступником начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ. З лютого 2020-го перебував на посаді заступника голови МВС, з березня цього року був першим заступником голови СБУ, а з липня став в. о. глави силового відомства.

Нагадаємо, що колишнім міністрам Грищенку та Лавриновичу повідомили підозри у держзраді за "Харківські угоди". Зусиллями екскерівника міністерства закордонних справ України та голови Мін'юсту в квітні 2010 року було підписано угоду з РФ, за якою на 25 років продовжувалося знаходження Чорноморського флоту в нашій країні.

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