Новым генпрокурором Украины может стать нардеп Андрей Костин, — СМИ

Информацию о возможном назначении нардепа подтвердили несколько источников из фракции "Слуг". Также они добавили, что Василий Малюк пока останется и.о. главы СБУ.

В Верховной раде начался сбор подписей за назначение генпрокурором депутата от "Слуги народа" Андрея Костина, который возглавляет парламентский комитет по правовой политике. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook.

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По его словам, процедура сбора подписей, в сущности, не нужна, чтобы внести предложение президента. Это лишь только создает впечатление того, что депутаты большинства на что-то влияют.

По словам Юрчишина, комиссия по отбору руководителя САП забраковала его кандидатуру как политически зависимую. Однако должность генпрокурора не предполагает требования политической нейтральности.

С одной стороны, отмечает нардеп, в ОП понимают, что они не получат некоего аватара Татарова на должности генерального прокурора. Однако держать его в статусе и.о. в воюющей стране тоже не слишком привлекательно.

"Но реально это шило на мыло. И на это шило голосов насобирать вполне реально, — считает чиновник. — Потому что свой, слугонародный. Да притом человек Ермака, еще один солдат президента".

Юрчишин сетует на то, что в Украине нет своего Хосе Угаса, бывшего генпрокурора Перу, известного громкими делами против крупных коррупционеров в своей стране.

"Эх, еще долго ждать Украине своего Хосе Угаса (если не знаете кто это — Google в помощь. Имел честь работать с ним в Transparency International", — отметил нардеп.

В качестве кандидатуры на должность руководителя СБУ, Юрчишин видит Василия Малюка.

"Здесь все четко, по-татарски", — объяснил он.

На текущей неделе во время пленарного заседания ВР должны быть названы имена нового главы СБУ и генпрокурора.

Назначение Костина также подтвердили источники издания LB из фракции "Слуг".

"Костин. Решение принято. Малюк пока будет оставаться в статусе исполняющего обязанности [CБУ]. Так президент решил", — приводят журналисты слова своих источников.

Вместе с тем, сообщается, что по Василию Малюку пока что не принято окончательное решение, и он продолжит возглавлять СБУ как временный руководитель.

Кто такой Андрей Костин?

Андрей Костин — украинский юрист и политик, представляющий фракцию "Слуга народа". Работал в нескольких адвокатских компаниях, и также занимал должность зампредседателя Совета адвокатов Одесской области.

Кто такой Василий Малюк?

[ + – ] Василий Малюк

Василий Малюк — украинский военный, бригадный генерал. С января 2020 года по 13 марта того же года был первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. С февраля 2020-го состоял на должности заместителя главы МВД, с марта этого года был первым замом главы СБУ, а с июля стал и.о. главы силового ведомства.

Напомним, что бывшим министрам Грищенко и Лавриновичу сообщили подозрения в госизмене за "Харьковские соглашения". Усилиями экс-руководителя министерства иностранных дел Украины и главы Минюста в апреле 2010 года было подписано соглашение с РФ, по которому на 25 лет продлевалось нахождение Черноморского флота в нашей стране.

Ранее Фокус сообщал, что Дмитрий Медведев считает, что Украина может исчезнуть с политической карты мира.