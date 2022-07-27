Рада выбрала нового генпрокурора Украины: что известно о преемнике Ирины Венедиктовой

Андрей Костин, помимо работы в парламенте, представлял Украину в Трехсторонней контактной группе и участвовал в переговорах с РФ после полномасштабного вторжения.

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Андрей Костин назначен новым генеральным прокурором Украины. Эту информацию подтвердила спикер парламентского большинства Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

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Андрей Костин назначен генпрокурором Украины — хронология событий

25 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Костин может стать новым генеральным прокурором Украины. Инсайдеры утверждали, что в Верховной Раде стартовал сбор подписей за назначение парламентария на должность руководителя Офиса генпрокурора.

27 июля президент Владимир Зеленский внес в парламент проект постановления с предложением избрать Андрея Костина новым генеральным прокурором.

"Вношу представление о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение Костина на должность Генерального прокурора", — говорилось в документе, который был опубликован на сайте парламента.

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Также 27 июля профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал кандидатуру Андрея Костина на должность генерального прокурора. Помимо этого, он рекомендовал парламентариям проголосовать за внесенный Владимиром Зеленским проект постановления.

По словам спикера фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук, Андрей Костин назначен генеральным прокурором Украины по решению Верховной Рады — его кандидатуру поддержали 299 народных депутатов.

[ + – ] Андрей Костин назначен генпрокурором Украины

На заседании Верховной Рады, в ходе которого поддержали назначение Андрея Костина, также присутствовал президент Владимир Зеленский. Примечательно, что фракция "Европейская солидарность" не дала ни одного голоса за кандидатуру парламентария на должность генерального прокурора.

В Офисе президента считают Андрея Костина оптимальным кандидатом на должность генерального прокурора и уверены, что он сможет оптимизировать работу ведомства. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, парламентарий "хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист — имеет безупречную репутацию в профессиональной среде".

[ + – ] Андрей Костин назначен генпрокурором Украины

Андрей Костин назначен генпрокурором Украины — биография главы ОГПУ

Андрей Костин окончил Одесский государственный университет имени И. И. Мечникова по специальности "Правоведение", а в политику пришел в 2010 году, попав в городской совет Одессы от партии "Фронт змін". В 2012 году Андрея Костина избрали членом Совета адвокатов Одесской области, а через время — заместителем председателя Совета. Новый генеральный прокурор также является сооснователем и директором Адвокатской компании "Право".

[ + – ] Андрей Костин назначен генпрокурором Украины Фото: Лига

В 2019 году Андрей Костин по партийному списку "Слуги народа" попал в Верховную Раду IX созыва. До 14 января 2020 года являлся заместитеем профильного комитета парламента по вопросам правовой политики, после того — его главой. Данные Открытого реестра национальных публичных деятелей Украины свидетельствуют о том, что супруга нового генпрокурора работает помощником нардепа от "Слуги народа" Максима Дырдина, а жена Дырдина — консультантом самого Костина.

Журналисты проекта "Схемы" в своем материале утверждали, что жена "слуги народа" Максима Дырдина, работающего помощницей у генерального прокурора, может быть причастна к отмыванию средств в рамках проекта времен беглого экс-президента Виктора Януковича по проведению в Украине зимних олимпийских игр.

В 2021 году Андрей Костин участвовал в конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, однако не смог пройти собеседование. Представители организаций Центр противодействия коррупции, Фундация DEJURE, Автомайдан и Transparency International Ukraine не рекомендовали народного депутата в качестве возможного руководителя САП.

В ноябре 2021 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о назначении Андрея Костина на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию войны на Донбассе. Помимо этого, парламентарий участвовал в переговорах между Киевом и Москвой после полномасштабного вторжения ВС РФ.

Напомним, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от исполнения обязанностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой. И.о. главы Офиса генпрокурора временно стал Алексей Симоненко.

19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины. За ее отставку проголосовали 264 народных депутата.