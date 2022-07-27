Зеленский попросил Раду назначить генпрокурором нардепа Костина

В связи с представлением в профильном комитете парламента назначено внеочередное заседание.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру народного депутата из "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины. Об этом говорится на сайте парламента.

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"Вношу представление о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на назначение Костина на должность Генерального прокурора", — говорится в тексте представления.

В свою очередь нардеп из "Слуги народа" Александр Бакумов сообщил, что назначено внеочередное заседание парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, в ходе встречи планируется обсудить внесение кандидатуры Костина на пост генпрокурора.

Андрей Костин: что о нем известно

Был избран в Верховную Раду на парламентских выборах 2019-го года по списку "Слуги народа" как беспартийный. Андрей Костин членом политической силы с 10 ноября 2019 года. До 14 сентября 2020 года занимал пост заместителя главы Комитета Рады по вопросам правовой политики, затем — возглавил комитет.

В 2021 году принимал участие в конкурсе на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), однако не прошел собеседование. Общественные организации Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE, Автомайдан и Трансперенси Интернешнл Украина не рекомендовали Костина как возможного руководителя САП.

По данным "Чесно", в 2019-2020 годах Андрей Костин не декларировал ни одного места жительства в Киеве, хотя, по данным сайта парламента, получал бюджетную компенсацию для аренды жилья или снятия номера в гостинице в размере около 20 тыс. грн в месяц. Также не задекларировал жилье дочери, которая с 2019 года работает помощницей нардепа из "Слуги народа" Андрея Задорожного. Супруга Костина работает помощницей "слуги" Максима Дырдина.

Костин окончил Одесский государственный университет им. Мечникова по специальности "правоведение". С 2000 года является членом Международной ассоциации адвокатов. В 2010-2015 годах был депутатом Одесского городского совета. Один из основателей адвокатской компании "Право".

Напомним, Напомним, 17 июля Владимир Зеленский подписал указ, которым отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора. 19 июля Верховная Рада уволила ее с этого поста 264 голосами "за". В Офисе президента объяснили увольнение Венедиктовой неудовлетворительной работой по очищению Офиса генпрокурора от коллаборантов и предателей в условиях войны против РФ.