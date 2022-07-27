Зеленський попросив Раду призначити генпрокурором нардепа Костіна

У зв'язку з поданням у профільному комітеті парламенту призначено позачергове засідання.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру народного депутата зі "Слуги народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України. Про це йдеться на сайті парламенту.

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"Вношу подання про надання згоди Верховної Ради України на призначення Костіна на посаду Генерального прокурора", — йдеться у тексті подання.

Зі свого боку нардеп зі "Слуги народу" Олександр Бакумов повідомив, що призначено позачергове засідання парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, під час зустрічі планується обговорити внесення кандидатури Костіна на пост генпрокурора.

Андрій Костін: що про нього відомо

Був обраний до Верховної Ради на парламентських виборах 2019 року за списком "Слуги народу" як безпартійний. Андрій Костін є членом політичної сили з 10 листопада 2019 року. До 14 вересня 2020 року обіймав посаду заступника голови Комітету Ради з питань правової політики, потім очолив комітет.

У 2021 році брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), проте не пройшов співбесіда. Громадські організації Центр протидії корупції, Фонд DEJURE, Автомайдан і Трансперенсі Інтернешнл Україна не рекомендували Костіна як можливого керівника САП.

За даними "Чесно", у 2019-2020 роках Андрій Костін не декларував жодного місця проживання у Києві, хоча, за даними сайту парламенту, отримував бюджетну компенсацію для оренди житла чи зняття номера у готелі у розмірі приблизно 20 тис. грн на місяць. Також не задекларував житло доньки, яка з 2019 року працює помічницею нардепа зі "Слуги народу" Андрія Задорожного. Дружина Костіна працює помічницею "слуги" Максима Дирдіна.

Костін закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова за спеціальністю "правознавство". З 2000 року є членом Міжнародної асоціації адвокатів. У 2010-2015 роках був депутатом Одеської міської ради. Один із засновників адвокатської компанії "Право".

Нагадаємо, 17 липня Володимир Зеленський підписав указ, яким усунув Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. 19 липня Верховна Рада звільнила її з цієї посади 264 голосами "за". В Офісі президента пояснили звільнення Венедіктової незадовільною роботою з очищення Офісу генпрокурора від колаборантів і зрадників в умовах війни проти РФ.