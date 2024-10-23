Офіс президента визначився з кандидатурою нового генерального прокурора, — ЗМІ

За інформацією журналістів, серед кандидатів був чинний голова Одеської ОДА Олег Кіпер та голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко.

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В Офісі президента визначились, хто обійме посаду генерального прокурора України. За інформацією Radio NV, наступним очільником буде Руслан Кравченко, який зараз є головою Київської державної адміністрації.

"Він є компромісною фігурою, яку можна провести через парламент", — зазначило джерело Radio NV.

За інформацією журналістів, цю кандидатуру розглядали давно. Також серед кандидатів був чинний голова Одеської ОДА Олег Кіпер, однак він "не збере голосів у парламенті". Також на цю посаду планували призначити голову Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка, однак він наразі є обвинуваченим у незаконному збагаченні. Також

Видання з посиланням на джерела повідомляє, що Руслан Кравченко є кандидатурою заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який є "лояльним та зрозумілим".

Також зазначається, що кандидатура наступного керівника Офісу генпрокурора ще має пройти розгляд у профільному правоохоронному комітеті парламенту.

Новим генеральним прокурором може бути Руслан Кравченко: що про нього відомо

Руслан Кравченко — український політик. До 2023 року він працював в органах прокуратури України.

Зокрема, у 2014—2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України та отримав статус учасника бойових дій. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області, а з 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування воєнних злочинів росіян у м. Буча.

У квітні 2023 року Указом Президента України він був призначений головою Київської обласної державної адміністрації Указом.

Нагадаємо, 22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку через скандали з фальшивими інвалідностями. Регіональні прокурори масово оформляли собі довідки. Регіональні прокурори масово оформляли собі довідки: тільки в Хмельницькій області 49 осіб отримали інвалідність 2-ї групи. Рішення оформлювала голова обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, у якої під час обшуків знайшли майже $6 мільйонів готівкою і чимало коштовностей.