Офис президента определился с кандидатурой нового генерального прокурора, — СМИ

По информации журналистов, среди кандидатов был действующий председатель Одесской ОГА Олег Кипер и председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко.

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В Офисе президента определились, кто займет должность генерального прокурора Украины. По информации Radio NV, следующим главой будет Руслан Кравченко, который сейчас является главой Киевской государственной администрации.

"Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент", — отметил источник Radio NV.

По информации журналистов, эту кандидатуру рассматривали давно. Также среди кандидатов был действующий председатель Одесской ОГА Олег Кипер, однако он "не соберет голосов в парламенте". Также на эту должность планировали назначить главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко, однако он сейчас является обвиняемым в незаконном обогащении. Также

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Руслан Кравченко является кандидатурой заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который является "лояльным и понятным".

Также отмечается, что кандидатура следующего руководителя Офиса генпрокурора еще должна пройти рассмотрение в профильном правоохранительном комитете парламента.

Новым генеральным прокурором может быть Руслан Кравченко: что о нем известно

Руслан Кравченко — украинский политик. До 2023 года он работал в органах прокуратуры Украины.

В частности, в 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины и получил статус участника боевых действий. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области, а с 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в г. Буча.

В апреле 2023 года Указом Президента Украины он был назначен председателем Киевской областной государственной администрации Указом.

Напомним, 22 октября генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за скандалов с фальшивыми инвалидностями. Региональные прокуроры массово оформляли себе справки. Региональные прокуроры массово оформляли себе справки: только в Хмельницкой области 49 человек получили инвалидность 2-й группы. Решение оформляла глава областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, у которой во время обысков нашли почти $6 миллионов наличными и немало драгоценностей