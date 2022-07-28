Олександр Клименко став новим головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Керівника САП затвердив Андрій Костін, який тільки вчора призначений Генпрокурором України.

Новим керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) став детектив НАБУ Олександр Клименко. Про це в себе у Telegram-каналі написав голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Як уточнив керівник ОП, конкурсна комісія визначила Клименка переможцем після проведеного відбору. На новій посаді його затвердив Андрій Костін, який тільки вчора призначений новим Генеральним прокурором України.

"Вітаю Андрія Костіна з початком роботи головою ГПУ, а Олександра Клименка із призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи", — прокоментував призначення Єрмак.

Політик також зазначив, що незалежна антикорупційна інфраструктура є важливим складником демократії в Україні.

Клименко виграв конкурс на посаду голови САП ще 21 грудня 2021 року, отримавши 246 балів. Так він обійшов прокурора Офісу Генпрокурора Андрія Синюка, який отримав 229 балів. Проте конкурсна комісія тричі не могла затвердити результати та офіційно оголосити переможця.

Хто такий Олександр Клименко?

35-річний Олександр Клименко — детектив НАБУ, який став відомим завдяки розслідуванню справи заступника голови Офісу Президента Олега Татарова.

Кар'єра Клименка розпочалася в березні 2010 року з посади слідчого, а потім старшого слідчого у Київській міліції, з листопада 2015 року він почав працювати старшим слідчим у Національній поліції, повідомляють "Факти". На цій посаді Клименко розслідував розкрадання в "Укрзалізниці".

2016 року Олександр Клименко пройшов конкурс і став детективом Національного антикорупційного бюро, швидко дослужився до старшого детектива, а згодом — і до керівника відділу.

Нагадаємо, конкурсна комісія оголосила результати конкурсу щодо обрання голови САП 19 липня. Однак із призначенням Олександра Клименка могли виникнути складнощі.

Раніше, 17 липня, президент України Володимир Зеленський усунув від виконання обов'язків голову СБУ Івана Баканова та Генпрокурора України Ірину Венедіктову.