Александр Клименко стал новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Руководителя САП утвердил Андрей Костин, только вчера назначенный генпрокурором Украины.

Новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал детектив НАБУ Александр Клименко. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Как уточнил руководитель ОП, конкурсная комиссия определила Клименко победителем после проведенного отбора. В новой должности его утвердил Андрей Костин, только вчера назначенный новым генеральным прокурором Украины.

"Поздравляю Андрея Костина с началом работы главой ГПУ, а Александра Клименко с назначением на должность руководителя САП. Желаю вам эффективной работы", – прокомментировал назначения Ермак.

Политик также отметил, что независимая антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократии в Украине.

Клименко выиграл конкурс на должность главы САП еще 21 декабря 2021 года, получив 246 баллов. Таким образом, он обошел прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка, получившего 229 баллов. Однако конкурсная комиссия трижды не могла утвердить результаты и официально объявить победителя.

Кто такой Александр Клименко?

35-летний Александр Клименко – детектив НАБУ, ставший известным благодаря расследованию дела замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Карьера Клименко началась в марте 2010 года с должности следователя, а затем старшего следователя в Киевской милиции, с ноября 2015 года он стал работать старшим следователем в Национальной полиции, сообщают "Факты". На этой должности Клименко расследовал хищения в "Укрзализныце".

В 2016 году Александр Клименко прошел конкурс и стал детективом Национального антикоррупционного бюро, быстро дослужился до старшего детектива, а затем — и до руководителя отдела.

Напомним, конкурсная комиссия объявила результаты конкурса по избранию главы САП 19 июля. Однако с назначением Александра Клименко могли возникнуть сложности.

Ранее, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от выполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.