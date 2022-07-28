Андрей Костин назначен генпрокурором Украины: Зеленский подписал указ

Президент назначил бывшего нардепа из "Слуги народа" руководителем Офиса генпрокурора на следующий день после голосование за его кандидатуру в Верховной Раде.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте главы государства в четверг, 28 июля.

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"Назначить Костина Андрея Евгеньевича Генеральным прокурором", — говорится в указе президента №538/2022.

Тем временем руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Костин на своем новом посту успел утвердить детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Александр Клименко на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Кандидатуру Клименко ранее одобрила конкурсная комиссия, однако без решения генпрокурора он не мог официально вступить в должность.

Напомним, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от исполнения обязанностей генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В Офисе президента утверждали, что она плохо справилась с обязанностями по очищению госоргана от коллаборантов и предателей в условиях войны с РФ. И.о. главы Офиса генпрокурора тогда временно стал Алексей Симоненко. Спустя два дня парламент одобрил увольнение Венедиктовой.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о назначении народного депутата из "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора. Соответствующую инициативу в тот же день поддержали 299 из 364 присутствовавших на заседании украинских парламентариев.

Ранее мы писали, что в Офисе президента считают Андрея Костина оптимальным кандидатом на должность генпрокурора. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, парламентарий "хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист — имеет безупречную репутацию в профессиональной среде".