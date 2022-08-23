Били і катували водою: захисники Азовсталі, що повернулися з полону, розповіли про тортури з боку росіян (відео)

За словами українських військових, які повернулися з полону, Росія використовує всі засоби тиску. Полонених били, катували, змушували давати свідчення проти свого командування, не надавали належного лікування пораненим.

Боєць окремого загону спеціального призначення "Азов" Владислав Жаворонок (позивний "Вікіпедія"), боєць "Азова" Денис Чепурко (позивний "Манго"), а також боєць ГУР МО Дмитро Усиченко (позивний "Вишня") повернулися з російського полону та дали пресконференцію.

Що розповів Владислав Жайворонок?

Повідомляється, що Жайворонка тримали у лікарні у Донецьку півтора місяця. За його словами, Росія використовує усі методи тиску на полонених. Вона не шукає правди, а наперед собі визначає, що буде правдою для неї. Під цю "правду" вона підтягує те, що видає за факти.

Наприклад, Росії, як розповів Жайворонок, потрібен був факт, що вона може лікувати військовополонених. Головне, щоб вони дожили до моменту обміну. Але якість лікування була поганою.

За словами Жаворонка, на полонених чиниться сильний психологічний тиск. Немає жодного доступу до зв'язку з рідними, із зовнішнім світом. Полоненим говорять, що вони нікому не потрібні, а Україна програє у війні з РФ. Тяжкопоранених, які перебувають у лікарні, починають допитувати практично одразу.

Жайворонок розповів, що його почали допитувати ще до того, як він почав отримувати антибіотики після ампутації кінцівки. З інших полонених знущалися, вставляючи голки в рани, катуючи водою.

Також боєць розповів, що багатьом полоненим не надають належного лікування через відсутність ліків чи брак знань у лікарів. Однак жодній третій стороні Росія про це не розповідає.

Також, як розповів Жайворонок, усі, хто були в лікарні – були тяжко пораненими. Деякі поранені також перебували в Оленівці.

Що розповів Денис Чепурко?

Повідомляється, що Денис Чепурко втратив руку в боях за Маріуполь, отримав осколкове поранення в ногу. Його вивезли до 120-ї колонії до Оленівки. Він розповів, що був свідком побиття інших військовополонених. Їх виганяли на обшуки та роздягали догола. Росіяни змушували полонених присідати, а тих, хто піднімав голову, били.

Чепурко розповів, що під час допитів його також били. Його змушували підписувати свідчення проти власного командування, росіяни намагалися скинути усі свої воєнні злочини на полк "Азов" чи ЗСУ.

За словами Чепурка, він відмовлявся підписувати свідчення, за що його били, погрожували розстріляти. Деяких полонених забирали з барака на 2-3 дні, а потім приносили назад побитими зі зламаними ребрами. Полонених обмежували в доступі до їжі та питної води. Воду давали по "600 грамів на дві доби".

"Вода була не питна взагалі", — констатував Чепурко.

Боєць розповів, що його та ще дев'ятьох людей утримували в кімнаті "метр на метр". Спати доводилося на підлозі. Росіяни не допускали представників "Червоного хреста" до військовополонених.

Що розповів Дмитро Усіченко?

Повідомляється, що боєць ГУР Усіченко був доставлений в оточений окупантами Маріуполь за допомогою вертольота. Він розповів, що отримав два поранення, захищаючи "Азовсталь".

Усіченко сказав, що під час так званих "слідчих дій" його залякували розстрілом. Росіяни хотіли, щоб він зізнався у вбивствах мирного населення.

[ + – ] Прес-конференція захисників "Азовсталі", що повернулися з полону

Раніше Фокус писав, що командири "Азова" після виходу з Маріуполя перебувають у Росії. За даними пропагандистів, Дениса Прокопенка та Святослава Паламара після виходу з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі було транспортовано на територію Російської Федерації.

Також нагадаємо, що окупанти готують "трибунал" у Маріуполі на День Незалежності України. Про це розповів мер портового міста Вадим Бойченко. За його словами, судилище над українськими бійцями росіяни хочуть провести у будівлі Маріупольської камерної філармонії, де раніше проходили виключно культурні події.

Також повідомлялося, що заяви президента України Володимира Зеленського про те, що переговори з РФ стануть неможливими у разі проведення "трибуналу" над військовополоненими, ніяк не вплинуть на плани окупантів організувати "судилище" над захопленими українськими військовослужбовцями. Таку заяву зробив ватажок проросійських бойовиків ДНР Денис Пушилін.