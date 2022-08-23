Избивали и пытали водой: вернувшиеся из плена защитники Азовстали рассказали о пытках со стороны россиян (видео)

По словам вернувшихся из плена украинских военных, Россия использует все средства давления. Пленных избивали, пытали, заставляли давать ложные показания против своего командования, не оказывали должного лечения раненым.

Боец отдельного отряда специального назначения "Азов" Владислав Жаворонок (позывной "Википедия"), боец "Азова" Денис Чепурко (позывной "Манго"), а также боец ГУР МО Дмитрий Усиченко (позывной "Вишня") вернулись из российского плена и дали пресс-конференцию.

Что рассказал Владислав Жаворонок?

Сообщается, что Жаворонка держали в больнице в Донецке полтора месяца. По его словам, Россия использует все методы давления на пленных. Она не ищет правды, а заранее для себя определяет, что будет правдой для нее. Под эту "правду" она подтягивает то, что выдает за факты.

К примеру, России, как рассказал Жаворонок, нужен был факт, что она может лечить военнопленных. Главное было, чтобы они дожили до момента обмена. Но качество лечения было плохим.

По словам Жаворонка, на пленных оказывается сильное психологическое давление. Нет никакого доступа к связи с родными, с внешним миром. Пленным внушают, что они никому не нужны, а Украина проигрывает в войне с РФ. Тяжелораненых, которые находятся в больнице, начинают допрашивать практически сразу.

Жаворонок рассказал, что его стали допрашивать еще до того, как он начал получать антибиотики после ампутации конечности. Над другими пленными издевались, вставляя иголки в раны, пытая водой.

Также боец рассказал, что многим пленным не оказывают должного лечения из-за отсутствия лекарств или недостатка знаний у врачей. Однако ни одной третьей стороне Россия об этом не рассказывает.

Также, как рассказал Жаворонок, все, кто были в больнице – были тяжелоранеными. Некоторые раненые также находились в Еленовке.

Что рассказал Денис Чепурко?

Сообщается, что Денис Чепурко потерял руку в боях за Мариуполь, получил осколочное ранение в ногу. Его вывезли в 120 колонию в Еленовку. Он рассказал, что был свидетелем избиений других военнопленных. Их выгоняли на обыски и раздевали догола. Россияне заставляли пленных приседать, а тех, кто поднимал голову, избивали.

Чепурко рассказал, что во время допросов его также избивали. Его заставляли подписывать показания против собственного командования, россияне пытались скинуть все свои военные преступления на полк "Азов" или ВСУ.

По словам Чепурко, он отказывался подписывать показания, за что его избивали, угрожали расстрелять. Некоторых пленных забирали из барака на 2-3 дня, а затем приносили назад избитыми со сломанными ребрами. Пленных ограничивали в доступе к еде и питьевой воде. Воду давали по "600 грамм на двое суток".

"Вода была не питьевая вообще", — констатировал Чепурко.

Боец рассказал, что его и еще девятерых человек удерживали в комнате "метр на метр". Спать приходилось на полу. Россияне не допускали представителей "Красного креста" к военнопленным.

Что рассказал Дмитрий Усиченко?

Сообщается, что боец ГУР Усиченко был доставлен в окруженный оккупантами Мариуполь при помощи вертолета. Он рассказал, что получил два ранения, защищая "Азовсталь".

Усиченко рассказал, что во время так называемых "следственных действий" его запугивали расстрелом. Россияне хотели, чтобы он сознался в убийствах мирного населения.

[ + – ] Пресс-конференция вернувшихся из плена защитников "Азовстали"

Ранее Фокус писал, что командиры "Азова" после выхода из Мариуполя находятся в России. По данным пропагандистов, Денис Прокопенко и Святослав Паламар после выхода с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе были транспортированы на территорию Российской Федерации.

Также напомним, что оккупанты готовят "трибунал" в Мариуполе на День Независимости Украины. Об этом рассказал мэр портового города Вадим Бойченко. По его словам, судилище над украинскими бойцами россияне хотят провести в здании Мариупольской камерной филармонии, в которой ранее проходили исключительно культурные события.

Еще сообщалось, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры с РФ станут невозможными в случае проведения "трибунала" над военнопленными, никак не повлияют на планы оккупантов организовать "судилище" над захваченными украинскими военнослужащими. Такое заявление сделал главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин.