Командиры "Азова" после выхода из Мариуполя находятся в России, — СМИ

По данным журналистов, украинские топ-офицеры были доставлены на один из специальных объектов, который расположен на территории РФ.

Командиры полка специального назначения Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко и Святослав Паламар, которые держали оборону Мариуполя с другими украинскими военнослужащими, находятся на территории РФ. Об этом сообщает Russia Today, со ссылкой на свой осведомленный источник.

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По данным пропагандистов, Денис Прокопенко и Святослав Паламар после выхода с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе были транспортированы на территорию Российской Федерации.

Командиров полка "Азов" перевели на один из специальных объектов. Более того, источник Russia Today утверждает, что Дениса Прокопенко и Святослава Паламара не помещали под стражу в СИЗО "Лефортово".

Федеральная служба исполнения наказаний РФ в комментарии агентству "РИА Новости" подтвердила, что командиров полка "Азов" не переводили в московский следственный изолятор.

"На ваше обращение сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово" – ред.) не содержатся", — говорится в ответе ведомства на журналистский запрос агентства.

[ + – ] Командиры "Азова" находятся на территории России

Напомним, 29 июня состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, в рамках которого первые бойцы полка спецназначения "Азов" вернулись домой. В общей сложности в Киев прибыли 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, среди которых 43 — "азовцы".

Также сообщалось, что пророссийские боевики завершили расследование в отношении пленных бойцов, которые вышли с территории "Азовстали" в Мариуполе. Оккупанты причислили защитников Украины к диверсионно-штурмовой группе "Медведи", которую обвиняют в исповедовании идеологии нацизма и совершении терактов на территории Донбасса. По обвинениям боевиков бойцам "Азова" грозит смертная казнь.