Командири "Азову" після виходу з Маріуполя перебувають у Росії, — ЗМІ

За даними журналістів, українських топофіцерів доставили на один зі спеціальних об'єктів, який розташований на території РФ.

Командири полку спеціального призначення Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко та Святослав Паламар, які тримали оборону Маріуполя з іншими українськими військовослужбовцями, знаходяться на території РФ. Про це повідомляє Russia Today, із посиланням на своє обізнане джерело.

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За даними пропагандистів, Дениса Прокопенка та Святослава Паламара після виходу з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі транспортовано на територію Російської Федерації.

Командирів полку "Азов" перевели на один зі спеціальних об'єктів. Щобільше, джерело Russia Today стверджує, що Дениса Прокопенка та Святослава Паламара не поміщали під варту у СІЗО "Лефортове".

Федеральна служба виконання покарань РФ у коментарі агентству "РІА Новини" підтвердила, що командирів полку "Азов" не переводили до московського слідчого ізолятора.

"На ваше звернення повідомляємо, що зазначені в запиті особи у ФКУ СІЗО-2 ФСВП Росії ("Лефортово" – ред.) не містяться", — йдеться у відповіді відомства на журналістський запит агентства.

[ + – ] Командири "Азова" знаходяться на території Росії

Нагадаємо, 29 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, у межах якого перші бійці полку спецпризначення "Азов" повернулися додому. Загалом до Києва прибуло 95 захисників заводу "Азовсталь" у Маріуполі, серед яких 43 — "азовці".

Також повідомлялося, що проросійські бойовики завершили розслідування щодо полонених бійців, які вийшли з території "Азовсталі" в Маріуполі. Окупанти зарахували захисників України до диверсійно-штурмової групи "Ведмеді", яку звинувачують у сповідуванні ідеології нацизму та вчиненні терактів на території Донбасу. За звинуваченнями бойовиків бійцям "Азова" загрожує смертна кара.