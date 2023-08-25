Чтобы не сбежал: Украина начала процедуру экстрадиции Петровского из ДШРГ "Русич"

Наемника террористической группы "Русич" Яна Петровского планируют экстрадировать в Украину. Прокуратура пока занята подготовкой документов.

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В Офисе генерального прокурора рассказали о мерах, принимаемых в отношении Яна Петровского из ДШРГ "Русич", которого отыскали в Финляндии. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В заметке пресс-службы указано, что Петровский задержан 23 августа 2023 года в ответ на специальный запрос украинской прокуратуры. Речь идет о гражданине РФ, которого СБУ подозревает в преступлении по ч. 1. ст. 258-3 Уголовного кодекса — то есть за участие в террористической организации. Отметим, если суд признает его вину, то может посадить на срок от 8 до 15 лет.

Мужчину задержала миграционная служба в столице Финляндии — городе Хельсинки. В связи с этим его могли депортировать в Россию и он бы избежал рук украинского правосудия. Поэтому офис Генпрокурора обратился с запросом к финским правоохранителям — задержать Петровского и взять его под временный арест.

Между тем Украина начинает процедуру экстрадиции, указано в сообщении пресс-службы. В частности, готовятся все необходимые для этого документы.

ДШРГ "Русич" и Ян Петровский: что известно

Ян Петровский — россиянин, который воевал на территории Украины, начиная с 2014 года, указывает Офис генпрокурора. В частности, он входил в ДШРГ "Русич" — неонацистскую российскую группировку, основанную Алексеем Мильчаковым. Мильчаков, согласно сообщениям СМИ, был связан с командиром ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным, который погиб в авиакатастрофе 23 августа 2023 года.

На портале "Миротворец" описываются некоторые детали преступлений Петровского в Украине. В частности, указывают позывной — "Великий славянин". В 2014 году он вместе с соучастниками расстрелял бойцов батальона "Айдар" под Луганском. Также на портале сообщают, что с 2004 года он имел вид на жительство в Норвегии, в 2016 году его задержали, а потом, похоже, все же отпустили на свободу. Причем это произошло именно тогда, когда в 2016 году СБУ открыло против него дело.

Во время вторжения РФ боевики "Русича" "засветились" в боях на востоке. Например, 5 апреля 2022 года наемников "Русича" видели на Луганщине — тогда Мильчаков якобы получил ранение. А осенью того же года они призывали пытать и казнить украинских пленных.

Алексей Мильчаков — 32-летний россиянин, который участвовал в оккупации Крыма, воевал в составе боевиков "ЛНР" на Донбассе, в составе ЧВК "Вагнер" — в Сирии. Позывные — "Фриц" и "Серб". Во время вторжения РФ в 2022 году стал главарем диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". На портале "Миротворец" указано, что он фотографировался с телами погибших украинских военных, которых перед этим пытал. В разговоре с пропагандистом Сладковым заявил, что всех украинцев нужно убивать, и даже детей. Россиянин находится под следствием Офиса генпрокурора: подозревается в убийстве 40 бойцов ВСУ.

Слева — Алексей Мильчаков, справа — Ян Петровский — фото "Миротворец"" Фото: Миротворец

Напоминаем, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал гибель Пригожина и Уткина в авиакатастрофе. По его словам, он дважды общался с главой "вагнеровцев", но не гарантировал ему безопасность.

Тем временем Институт изучения войны попытался спрогнозировать дальнейшую судьбу ЧВК "Вагнер", с которым, напоминаем, была связана группа "Русич". Эксперты указали, что президент России Владимир Путина планирует это подразделение уничтожить.