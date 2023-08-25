Кремль после гибели Пригожина может окончательно уничтожить ЧВК "Вагнер", — ISW

По информации аналитиков, Минобороны РФ уже занялось вербовкой бывших и нынешних бойцов частного формирования. Их собираются распределить по новым ЧВК и отправить на разные операции в других странах.

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Наемники из "Вагнера" вскоре могут полностью исчезнуть как частная военная компания (ЧВК). Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW) от 24 августа.

Причиной стала внезапная смерть практически всего руководства, которая наступила в результате крушения самолета в Российской Федерации. В частности речь идет про главу формирования Евгения Пригожина, основателя Дмитрия Уткина и руководителя службы логистики и безопасности Валерия Чекалова.

При этом, аналитики обвиняют именно президента РФ Владимира Путина в их гибели.

"Смерть центрального руководства ЧВК "Вагнера" подрывает ее способность переломить последствия кампании Кремля и Министерства обороны РФ, направленной на ослабление, подчинение и уничтожение организации после вооруженного мятежа 24 июня", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Российской Федерации также занялось созданием собственных ЧВК, которые заняты вербовкой нынешних и бывших наемников из "Вагнера". После этого в ведомстве надеются взять на себя контроль над операциями за границей.

К слову, российские источники делятся информацией, что Кремль не стал платить Беларуси за полноценный лагерь на их территории. В течении всего августа там даже демонтировали часть палаток, ведь многие наемники из-за проблем с деньгами начали уходить в отставку.

"Остается неясным, намерен ли Кремль полностью распустить "Вагнера", восстановить его как гораздо меньшую организацию или полностью подчинить Минобороны. Восстановление "Вагнера" как квазинезависимой организации под руководством нового лояльного к Кремлю командира возможно, но маловероятно", — подытожили аналитики.

Напомним, 23 августа в Тверской области РФ упал самолет, принадлежавший главе российской ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек, все они погибли.