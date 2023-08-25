Кремль після загибелі Пригожина може остаточно знищити ПВК "Вагнер", — ISW

За інформацією аналітиків, Міноборони РФ уже зайнялося вербуванням колишніх і нинішніх бійців приватного формування. Їх збираються розподілити по нових ПВК і відправити на різні операції в інших країнах.

Related video

Найманці з "Вагнера" незабаром можуть повністю зникнути як приватна військова компанія (ПВК). Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 24 серпня.

Причиною стала раптова смерть практично всього керівництва, яка настала внаслідок падiння літака в Російській Федерації. Зокрема йдеться про голову формування Євгена Пригожина, засновника Дмитра Уткіна та керівника служби логістики та безпеки Валерія Чекалова.

При цьому, аналітики звинувачують саме президента РФ Володимира Путіна в їхній загибелі.

"Смерть центрального керівництва ПВК "Вагнера" підриває її здатність переломити наслідки кампанії Кремля і Міністерства оборони РФ, спрямованої на ослаблення, підпорядкування і знищення організації після збройного заколоту 24 червня", — ідеться в повідомленні.

Міністерство оборони Російської Федерації також зайнялося створенням власних ПВК, які зайняті вербуванням нинішніх і колишніх найманців із "Вагнера". Після цього у відомстві сподіваються взяти на себе контроль над операціями за кордоном.

До слова, російські джерела діляться інформацією, що Кремль не став платити Білорусі за повноцінний табір на їхній території. Протягом усього серпня там навіть демонтували частину наметів, адже багато найманців через проблеми з грошима почали йти у відставку.

"Залишається незрозумілим, чи має намір Кремль повністю розпустити "Вагнера", чи відновити його як набагато меншу організацію, чи повністю підпорядкувати Міноборони. Відновлення "Вагнера" як квазінезалежної організації під керівництвом нового лояльного до Кремля командира можливе, але малоймовірне", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ впав літак, що належав голові російської ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебувало 10 осіб, усі вони загинули.