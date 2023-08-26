"Страна не может защитить своих граждан": в ДШРГ "Русич" отказались воевать в Украине

Командир ДШРГ "Русич" Ян Петровский был задержан полицией в Финляндии. Представители группировки требуют у государства вернуть их лидера в РФ.

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В российской диверсионно-штурмовой разведывательной группе "Русич" заявили, что приостанавливают выполнение боевых задач. Об этом стало известно из официального Telegram-канала подразделения.

В публикации говорится, что это решение связано с арестом одного из командиров ДШРГ "Русич" на территории Финляндии. Речь идет о Яне Петровском с позывным "Славян".

"Пока ситуация со "Славяном" не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) – "Русич" прекращает выполнение любых боевых задач", — заявили представители группировки.

В ДШРГ "Русич" отметили, что свободное время посвятят отдыху и решению накопленных дел.

"Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?" — заявили оккупанты.

В ДШРГ "Русич" требуют вернуть Петровского

Ранее связанный с ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone прокомментировал арест Петровского. Авторы канала заявили, что министерство иностранных дел России не выполнило свои обязательства по защите граждан за рубежом.

Арест Петровского: что известно

Напомним, 25 августа стало известно, что полиция Финляндии арестовала гражданина России Яна Петровского, которого подозревают в совершении террористических актов в городах Донецк и Луганск в период с 2014 по 2015 год.

Как оказалось, Ян Петровский был задержан еще месяц назад. На момент задержания он был помещен в "Центр содержания мигрантов" в Финляндии. Причина его задержания называется "нарушение миграционного законодательства" шенгенской зоны.

Пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что наемника террористической группы планируют экстрадировать в Украину. Прокуратура пока занята подготовкой документов. СБУ подозревает Петровского в преступлении по ч. 1. ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в террористической организации).