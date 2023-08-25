Воевал на Донбассе: в Финляндии задержали боевика из неонацистской группировки "Русич"

По данным журналистов, речь идет о командире ДШРГ "Русич" Яне Петровском, которого связывают с ЧВК "Вагнер".

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Финляндская полиция арестовала гражданина России, которого подозревают в совершении террористических актов в городах Донецк и Луганск в период с 2014 по 2015 год. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

Согласно информации из источника, 36-летний подозреваемый подвергается сомнению в участии в деятельности террористической организации, действующей в областях Луганск и Донецк с июня 2014 года по август 2015 года. Украина уже направила запрос о передаче данного лица на экстрадицию.

Стоит отметить, что речь идет о командире ДШРГ "Русич" Яне Петровском которого связывают с ЧВК "Вагнер".

Судебное разбирательство в отношении подозреваемого запланировано на 25 августа в окружном суде Ита-Уусимаа. Решение о возможности экстрадиции данного мужчины по запросу Украины будет принято впоследствии на основе результатов судебных процедур.

По данным издания, на задержанного был наложен запрет на въезд в Финляндию.

Что известно о ДШРГ "Русич"

"Русич" позиционирует себя как диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ). Они "прославились" жестокостью во время войны в Сирии и во время аннексии Крыма в 2014 году. Министерство финансов США объявило в сентябре, что вводит санкции против "Русича". Так, неофициальное подразделение ВС РФ ДШРГ "Русич", которое возглавляет российский неонацист Алексей Мильчаков, опубликовало инструкцию по допросу и казни украинских военнопленных. После проведения допроса ДШРГ "Русич" призывает российских военнослужащих убивать военнопленных с помощью ножа или стрелкового оружия.

Напомним, что , что в Польше разоблачена шпионская сеть РФ. Правоохранители задержали троих человек. В общей сложности были задержаны 12 человек, которых также обвиняют в работе на организованную преступную группировку.

А также в Вашингтоне передают в суд материалы против шпиона ГРУ РФ, россиянина родом из Калининграда, который с помощью паспорта гражданина Бразилии приехал в США на учебу. Он также намеревался устроиться в Международный уголовный суд, но в конце концов был разоблачен и оказался за решеткой.