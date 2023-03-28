В Польше разоблачили шпионскую сеть РФ: задержаны три человека

Варшава разоблачила шпионскую сеть, которая занималась пропагандой и готовила диверсионные акты по заказу российской разведки. По информации секретных служб страны задержано уже 12 шпионов, работавших на РФ.

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В последние несколько дней Агентство внутренней безопасности Польши задержало троих лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает PAP.

По словам главы Министерства внутренних дел и министра-координатора секретных служб Мариуша Каминского, 16 марта Агентство внутренней безопасности страны разоблачило шпионскую сеть, которая работала на Россию. Кроме недавно задержанных троих, всего были задержаны 12 человек, которых также обвиняют в работе на организованную преступную группу.

"ABW (Агентство внутренней безопасности) выявило больше лиц в составе шпионской сети. Речь идет о людях, которые действовали в составе группы, руководимой российскими спецслужбами. Они выполняли конкретные задачи от имени российских спецслужб, являющихся частью типично разведывательной деятельности, собирали информацию о маршрутах и ​​перевозках, предназначенных в Украину грузов, а также распространяли пропагандистский контент против Польши. Мы имеем дело с людьми, которые находятся под арестом в результате соответствующих судебных решений", — объяснил Жарин.

Подозреваемых идентифицировали как иностранцев из-за восточной границы. Данная группа лиц вела разведывательную деятельность против Польши и готовила диверсионные акты по заказу российской разведки.

"Дело требует далеко идущих активных действий Агентства, которое поддерживают также другие спецслужбы. Это, безусловно, вопрос развития, который требует дальнейших действий", — подчеркнул он.

Известно, что 21 марта Служба военной контрразведки Польши задержала мужчину, подозреваемого в работе на спецслужбы РФ.

В феврале издание The Washington Post писало об успешной совместной операции по разрушению масштабных российских шпионских сетей, в которой приняли участие спецслужбы США и ЕС.

Также в середине февраля стало известно о том, что в Германии разоблачили шпиона, который получал сведения о местонахождении западного вооружения, которое предназначалось для отправки в Украину.