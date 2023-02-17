Запад по-тихому ликвидировал сеть шпионов РФ и застал Путина врасплох, — Washington Post

Как отмечают журналисты, неафишированная операция союзников по ликвидации агентов проводилась в момент, когда Запад наращивал военные поставки в Украину, а ВСУ успешно проводили контрнаступления.

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Совместная операция, в которой участвовали спецслужбы США и ЕС, помогла разрушить масштабные российские шпионские сети. Об этом говорится в материале издания The Washington Post, который был опубликовал 17 февраля.

По словам журналистов, глава Кремля Владимир Путин не мог предвидеть масштабы и последствия совместной операции США и ЕС по ликвидации российских шпионских сетей. Неафишированные действия спецслужб проводились в течение 2022 года, когда Запад наращивал военные поставки в Украину, а украинская армия успешно проводила контрнаступления.

Последним "залпом в теневой войне" против российских шпионов стало задержание на территории Германии Артура Эллера, которого напрямую связывают с Москвой.

"За последний год, когда западные правительства увеличили поставки оружия в Украину и ввели экономические санкции против Москвы, службы безопасности США и Европы вели параллельную, хотя и менее заметную кампанию, направленную на то, чтобы вывести из строя российские шпионские сети. Дело в Германии (задержание Артура Эллера в январе — ред.), которое также связано с арестом высокопоставленного чиновника BND, последовало за проверками в отношении подозреваемых российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении", — говорится в материале издания.

Высокопоставленные собеседники утверждают, что в результате операции разведывательные службы РФ понесли самый колоссальный ущерб со времен окончания холодной войны. Неафишированная компания продив шпионов, вероятно, застала Россию и главу Кремля Владимира Путина врасплох, поскольку руководство страны не могло предвидеть подобные последствия.

Для развертывания новых шпионов, как говорится в материале WP, Москва пыталась использовать прорывы границ беженцами, но даже вновь прибывшие дипломаты и разведчики будут лишены возможности работать в интересах страны-агрессора.

Осведомленный собеседник рассказал журналистам, что союзники предоставили друг другу списки лиц, которых подозревают в шпионаже. По его словам, ни одна попытка России повторно внедрить своих агентов не увенчалась успехом.

"За месяц до ареста Эллера немецкие власти также арестовали 52-летнего Карстена Линке, который руководил подразделением, отвечавшим за внутреннюю безопасность BND, и имел доступ к личным делам сотрудников агентства. До этого он много лет работал на обширном объекте в Баварии, отвечая за технические операции по сбору данных, нацеленные на глобальные информационные сети. Германия обнаружила деятельность шпиона только с помощью союзной западной службы. Совместная операция показала, что российские спецслужбы завладели секретными документами BND, что положило начало охоте на кротов", — продолжили журналисты в своем материале.

Проникновение шпиона в спецслужбу такого уровня побудило Великобританию и США временно ограничить обмен данными с Берлином, чтобы предотвратить последующие утечки информации в РФ. Разоблачение Линке заставило немецких силовиков установить его возможную связь с сотрудником BND Линке.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые лично познакомились в 2021 году на одном из светских мероприятий. В СМИ также была информация, что Линке и Эллер могли быть членами ультрарадикальной партии "Альтернатива для Германии". В ходе негласных следственных действий выяснилось, что 31-летний мужчина часто посещал в Москву, а перед своим задержанием выехал в США для празднования Рождества.

После того, как Линке задержали контрразведчики, Эллеру позвонил куратор из ФСБ и предупредил о возможном разоблачении, из-за чего он должен был немедленно вылететь в столицу России.

31-летнего подозреваемого задержали в январе в аэропорту Майами. Эллер согласился сотрудничать с представителями ФБР, предоставив свой мобильный телефон и ноутбук. Помимо этого, разоблаченный утверждал, что является "жертвой манипуляций Линке". Через какое-то время, по словам журналистов, Эллер дал против себя показания и признал, что осуществлял шпионаж вместе с разоблаченным сотрудником BND.

Напомним, в конце декабря в Германии был задержан двойной агент, который осуществлял шпионаж в пользу России. Подозреваемым оказался 52-летний Карстен Линке, который работал в службе внешней разведки ФРГ.

Позже в СМИ появилась информация, что двойной агент Карстен Линке мог передавать России секретную информацию об Украине. Правоохранители не исключают, что Москва могла шантажировать сотрудника спецслужбы BND, чтобы он осуществлял шпионаж в пользу другой страны.