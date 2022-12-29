Немецкий разведчик мог передать Кремлю сверхсекретные данные о войне в Украине, — WSJ

Офицер немецкой разведки, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу РФ, работал в отделе радиотехнической разведки ФРГ, которая занимается прослушкой и перехватом спутниковых изображений.

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Высокопоставленный офицер немецкой разведки, который был арестован по подозрению в шпионаже в пользу РФ, имел доступ к массиву сверхсекретной информации о войне в Украине, а также знал о том, как она собиралась Соединенными Штатами и их союзниками. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц.

По данным журналистов, на данный момент немецкая прокуратура пытается установить, передавалась ли сверхсекретная информация в Россию — если это так, то это могло бы проинформировать Кремль о его собственной уязвимости в плане секретных данных и выдать методы и возможности Запада по сбору разведывательной информации.

Американские и британские официальные лица заявили, что пытаются определить масштабы потенциального ущерба Украине и другим регионам от потенциальной утечки. Один из официальных лиц США заявил, что это дело вызывает "серьезную озабоченность", пишет издание.

Подозреваемый в шпионаже, которого немецкая прокуратура идентифицировала как Карстен Л., работал в отделе радиотехнической разведки Федеральной разведывательной службы, которая ведет электронное наблюдение и работает с Агентством национальной безопасности США и штабом связи правительства Великобритании. В прокуратуре заявили, что мужчина находится под стражей.

Журналисты отметили, что ФРГ не является членом так называемого разведывательного сообщества "Пяти глаз", в которое входят США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, но Берлин получает конфиденциальную информацию от этих стран, особенно в связи с войной в Украине.

По словам официальных лиц ФРГ, Карстен Л. работал над разведданными, связанными с войной России против Украины, включая материалы, собранные немецкими военными спутниками. Его отдел также обрабатывал секретные разведывательные данные из РФ и Украины, полученные другими западными разведслужбами, путем прослушивания электронных устройств, перехвата телекоммуникаций и спутниковых изображений. Следствие по этому делу продолжается.

Напомним, 21 декабря, в Германии арестовали сотрудника Федеральной разведывательной службы, которого подозревают в шпионаже на Россию. В квартире и на рабочем месте обвиняемого и еще одного человека были проведены обыски. Сотрудники прокуратуры подозревают, что мужчина в 2022 году он передал информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности, российской разведке. Информация в свою очередь была государственной тайной.

Также мы писали, что 19 октября власти Германии объявили об увольнении главы службы кибербезопасности страны после того, как его обвинили в связях с российскими спецслужбами.