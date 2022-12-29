Німецький розвідник міг передати Кремлю надтаємні дані про війну в Україні, — WSJ

Офіцер німецької розвідки, заарештований за підозрою в шпигунстві на користь РФ, працював у відділі радіотехнічної розвідки ФРН, яка займається прослуховуванням і перехопленням супутникових зображень.

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Високопоставлений офіцер німецької розвідки, заарештований за підозрою в шпигунстві на користь РФ, мав доступ до масиву надсекретної інформації про війну в Україні, а також знав про те, як вона збиралася Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на західних офіційних осіб.

За даними журналістів, наразі німецька прокуратура намагається встановити, чи передавалася надсекретна інформація Росії — якщо це так, то це могло б проінформувати Кремль про його вразливість у плані секретних даних і видати методи й можливості Заходу зі збору розвідувальної інформації.

Американські та британські офіційні особи заявили, що намагаються визначити масштаби потенційної шкоди Україні й іншим регіонам від потенційного витоку. Одна з офіційних осіб США заявила, що ця справа викликає "серйозну стурбованість", пише видання.

Підозрюваний у шпигунстві, якого німецька прокуратура ідентифікувала як Карстен Л., працював у відділі радіотехнічної розвідки Федеральної розвідувальної служби, що веде електронне спостереження та працює з Агентством національної безпеки США та штабом зв'язку уряду Великобританії. У прокуратурі заявили, що чоловік перебуває під вартою.

Журналісти зазначили, що ФРН не є членом так званої розвідувальної спільноти "П'яти очей", до якої входять США, Канада, Великобританія, Австралія та Нова Зеландія, але Берлін отримує конфіденційну інформацію від цих країн, особливо у зв'язку з війною в Україні.

За словами офіційних осіб ФРН, Карстен Л. працював над розвідданими, пов'язаними з війною Росії проти України, включаючи матеріали, зібрані німецькими військовими супутниками. Його відділ також обробляв секретні розвідувальні дані з РФ та України, отримані іншими західними розвідслужбами, шляхом прослуховування електронних пристроїв, перехоплення телекомунікацій і супутникових зображень. Слідство в цій справі триває.

Нагадаємо, 21 грудня, у Німеччині заарештували співробітника Федеральної розвідувальної служби, якого підозрюють у шпигунстві на Росію. У квартирі та на робочому місці обвинуваченого та ще однієї людини було проведено обшуки. Співробітники прокуратури підозрюють, що чоловік у 2022 році передав інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності, російській розвідці. Інформація, зі свого боку, була державною таємницею.

Також ми писали, що 19 жовтня влада Німеччини оголосила про звільнення голови служби кібербезпеки країни після того, як його звинуватили у зв'язках із російськими спецслужбами.