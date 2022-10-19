"Кібер-клоун": у Німеччині звинуватили та звільнили чиновника у сфері безпеки у зв'язках з Росією

Офіційні особи попередили про посилення російських кібервійн, шпигунства та кампаній з дезінформації в країні на тлі війни Росії з Україною.

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Влада Німеччини оголосила про звільнення голови служби кібербезпеки країни після того, як його звинуватили у зв'язках із російськими спецслужбами. Про це повідомляє The Washington Post.

У виданні пишуть, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що Арне Шенбом, президент Федерального управління інформаційної безпеки, зобов'язаний залишити свою посаду "негайно".

Таке рішення було ухвалено після того, як німецька програма звинуватила Шенбома у підтримці непрямих контактів із російською розвідкою через Раду з кібербезпеки Німеччини. Це відомство сам Шенбом допоміг створити близько 10 років тому. Програма ZDF Magazin Royale вказала, що Шенбом продовжував підтримувати контакти з фондом Protelion і назвала його "кібер-клоуном". Щодо фонду, то він, як пише видання, є перейменованим німецьким підрозділом фірми з кібербезпеки Infotecs, яка була заснована колишнім агентом ще радянського КДБ.

За словами речника МВС Німеччини Брітти Бейлаге-Хаарманн, звинувачення сильно підірвали авторитет Шенбома.

"Це актуально у нинішній кризовій ситуації з російською гібридною війною", — додала вона. Але зауважила, що Шнбом вважатиметься невинним, доки не з'явиться доказ. З іншого боку, саме звільнення не можна назвати остаточним, оскільки ще проводиться розслідування.

Журналісти пишуть, що в Німеччині попередили про посилення кібервійн, шпигунства та кампаній з дезінформації в країні з боку РФ. Все це відбувається на тлі війни Володимира Путіна з Україною.

Раніше Фокус повідомляв, що Сі Цзіньпін виступив на ХХ з'їзді КПК. Генсек КНР наголосив, що наступні п'ять років для Китаю будуть вирішальними. Пекін має намір підтримувати ідею "багатополярного світу" та остаточно розв'язати питання Тайваню.

Ще нагадаємо, що у Великій Британії чекають повернення Бориса Джонсона на посаду прем'єра. За даними опитування, 63% представників Консервативної партії віддали б свої голоси за Бориса Джонсона, 60% — за Ріші Сунака, 54% — за Пенні Мордонт, молодшого міністра торгової політики.

Також повідомлялося, що Лавров висловився про дипломатичну ізоляцію РФ. Глава російського МЗС поскаржився, що співробітникам дипломатичних місій РФ доводиться працювати в "нелюдських умовах".