"Насильно милим не будеш": Лавров висловився про дипломатичну ізоляцію РФ (відео)

Глава російського МЗС поскаржився, що співробітникам дипломатичних місій РФ доводиться працювати в "нелюдських умовах". Водночас у країнах третього світу існують проєкти, які потребують дипломатичного супроводу з боку Кремля.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з випускниками ВНЗ, вперше прийнятими на дипломатичну службу, заявив, що Москві марно зберігати на Заході колишню дипломатичну присутність, оскільки там немає роботи після того, як Європа припинила економічну співпрацю з Росією.

Глава російської дипломатії поскаржився на те, що співробітникам дипмісій доводиться працювати в "нелюдських умовах", і їм постійно загрожує фізичний напад.

"Не має сенсу та бажання зберігати колишню присутність у західних країнах. Наші люди працюють в умовах, які важко назвати людськими. Їм створюють постійні проблеми, загрози аж до фізичних нападів", — зазначив Лавров.

Також Лавров згадав про те, що цього року багато російських дипломатів припинили свою діяльність у західних країнах та були відкликані з консульств завчасно через проведення "русофобської політики".

"Головне — там немає роботи. Відколи Європа вирішила закриватися від нас і припинити будь-яку економічну співпрацю. Ну що ж, насильно милим не будеш", — підкреслив Лавров.

У зв'язку з цим Москва вирішила переорієнтувати своїх дипломатів на діяльність у тих регіонах планети, де, на думку Лаврова, готові на рівноправних засадах співпрацювати та шукати перспективні спільні проєкти.

"У країнах третього світу, в Азії, Африці та країнах Латинської Америки навпаки потребують додаткової уваги. Там багато планів, які на найвищому рівні узгоджуються, і які вимагають дипломатичного супроводу, перш за все, з точки зору підтримки нашого бізнесу, спільних культурних, гуманітарних та освітніх проєктів", — заявив міністр.

Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН 22 вересня, Лавров назвав Україну "тоталітарною державою нацистського штибу". За його словами, ситуація в Україні нагадує зараз ситуацію в Німеччині під час приходу до влади Адольфа Гітлера.