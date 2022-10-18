"Насильно мил не будешь": Лавров высказался за дипломатическую изоляцию РФ (видео)

Глава российского МИД пожаловался, что сотрудникам дипломатических миссий РФ приходится работать в "нечеловеческих условиях". Вместе с тем в странах третьего мира существуют проекты, которые нуждаются в дипломатическом сопровождении со стороны Кремля.

Related video

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу заявил, что Москве бесполезно сохранять на Западе прежнее дипломатическое присутствие, поскольку там нет работы после того, как Европа прекратила экономическое сотрудничество с Россией.

Глава российской дипломатии пожаловался на то, что сотрудникам дипмиссий приходится работать в "нечеловеческих условиях" и им постоянно угрожает физическое нападение.

"Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы вплоть до физических нападений", — отметил Лавров.

Также Лавров вспомнил о том, что в этом году многие российские дипломаты прекратили свою деятельность в западных странах и были отозваны из консульств раньше времени из-за проведения "русофобской политики".

"Главное — там нет работы. С тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Ну что же, насильно мил не будешь", — подчеркнул Лавров.

В связи с этим Москва приняла решение переориентировать своих дипломатов на деятельность в тех регионах планеты, где, по мнению Лаврова, готовы на равноправных основах сотрудничать и искать перспективные совместные проекты.

"В странах третьего мира, в Азии, Африке и странах Латинской Америки наоборот нуждаются в дополнительном внимании. Там много планов, которые на высшем уровне согласовываются, и которые требуют дипломатического сопровождения, прежде всего, с точки зрения поддержки нашего бизнеса, совместных культурных, гуманитарных и образовательных проектов", — заявил министр.

Выступая на заседании Совбеза ООН 22 сентября Лавров назвал Украину "тоталитарным государством нацистского толка". По его словам, ситуация в Украине напоминает сейчас ситуацию в Германии во время прихода к власти Адольфа Гитлера.