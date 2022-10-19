"Кибер-клоун": в Германии обвинили и уволили чиновника в сфере безопасности в связях с Россией

Официальные лица предупредили об усилении российских кибервойн, шпионажа и кампаний по дезинформации в стране на фоне войны России с Украиной.

Related video

Власти Германии объявили об увольнении главы службы кибербезопасности страны после того, как его обвинили в связях с российскими спецслужбами. Об этом сообщает The Washington Post.

В издании пишут, что Министерство внутренних дел Германии заявило, что Арне Шенбом, президент Федерального управления информационной безопасности, обязан покинуть свой пост "немедленно".

Такое решение было приято после того, как немецкая программа обвинила Шенбома в поддержке косвенных контактов с российской разведкой через Совет по кибербезопасности Германии. Это ведомство сам Шенбом помог создать около 10 лет назад. Программа "ZDF Magazin Royale" указала, что Шенбом продолжал поддерживать контакты с фондом Protelion и назвала его "кибер-клоуном". Что касается фонда, то он, как пишет издание, является переименованным немецким подразделением фирмы по кибербезопасности Infotecs, которая была основана бывшим агентом еще советского КГБ.

По словам пресс-секретарь МВД Германии Бритты Бейлаге-Хаарманн, обвинения сильно подорвали авторитет Шенбома.

"Это актуально в теперешней кризисной ситуации с российской гибридной войной", — добавила она. Но заметила, что Шнбом будет считаться невиновным, пока не появтяся доказательства. Кроме того, само увольнение нельзя назвать окончательным, так как еще проводится расследование.

Журналисты пишут, что в Германии предупредили об усилении кибервойн, шпионажа и кампаний по дезинформации в стране со стороны РФ. Все это происходит на фоне войны Владимира Путина с Украиной.

Ранее Фокус сообщал, что Си Цзиньпин выступил на ХХ съезде КПК. Генсек КНР подчеркнул, что следующие пять лет для Китая будут решающими. Пекин намерен поддерживать идею "многополярного мира" и окончательно решить вопрос Тайваня.

Еще напомним, что в Великобритании ждут возвращения Бориса Джонсона на пост премьера. По данным опроса, 63% представителей Консервативной партии отдали бы свои голоса за Бориса Джонсона, 60% — за Риши Сунака, 54% — за Пенни Мордонт, младшего министра по торговой политике.

Также сообщалось, что Лавров высказался о дипломатической изоляции РФ. Глава российского МИД пожаловался, что сотрудникам дипломатических миссий РФ приходится работать в "нечеловеческих условиях".