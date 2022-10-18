Модернизация экономики и армии: Си Цзиньпин выступил на ХХ съезде КПК

Генсек КНР подчеркнул, что следующие пять лет для Китая будут решающими. Пекин намерен поддерживать идею "многополярного мира" и окончательно решить вопрос Тайваня.

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Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин выступил на XX съезде компартии, который проходит в Доме народных собраний в Пекине. В ходе выступления генсек отчитался за успехи китайского народа под руководством компартии, подтвердил правильность выбранного партийным руководством курса, и подчеркнул, что следующие пять лет для Китая будут решающими. Полный текст выступления генсека КПК опубликовало агентство Bloomberg.

Во вступительной части китайский лидер отметил достижения китайского народа в эпоху глобальных перемен за последние пять лет, которые стали возможны благодаря реформам, верности социалистическим идеалам и делу Мао Цзэдуна.

Далее была затронута тема последствий пандемии COVID-19 и непростой ситуации, в которой страна оказалась из-за них. В частности была отмечена проводимая правительством политика "нулевого ковида", которая и в дальнейшем будет продолжаться, поскольку КПК всегда считала, что "жизнь людей важнее всего".

В контексте национальной безопасности Си Цзиньпин говорил о реализации глобального проекта "Одна страна, две системы", что привела к ряду проблем. В связи с этим генсек предупредил о "разрушительных штормах", которые ждут страну впереди, однако они, по его мнению, связаны скорее с "неблагоприятной и сложной международной ситуацией".

Ключевые экономические тезисы

В своей речи Си Цзиньпин отметил рост ВВП Китая вырос с 54 трлн юаней до 114 трлн юаней и составляет 18,5% мировой экономики. Эти показатели говорят о том, что КНР остается обладателем второй по величине экономикой в мире. Тем временем Китай не будет останавливаться на достигнутом и к 2035 году планирует увеличить ВВП на душу населения до уровня среднеразвитой страны, сделав упор на научно-технический потенциал.

По словам Си Цзиньпина для этого необходимо:

построить модернизированную экономику;

сформировать новую модель развития в условия рыночной экономики;

в основном добиться новой индустриализации и информатизации;

модернизировать сельское хозяйство;

содействовать региональному развитию.

В планах руководства вывести КНР на передовой уровень в области образования, науки и техники, культуры, спорта и здоровья. Также предусмотрено широкое внедрение программ по защите экологии и борьбе с выбросами углеродов.

Ключевые пункты национальной безопасности и внешней политики

Как и ожидалось, в своей речи Си Цзиньпин затронул "тайваньский вопрос" и интересы Китая на международной арене. По словам генсека, армия Китая (НОАК) должна "защитить достоинство и основные интересы Китая". Чтобы обеспечить национальную безопасность, КНР тратит огромные средства, объем которых уступает в этом отношении лишь затратам США.

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"Мы будем быстрее модернизировать нашу военную теорию, личный состав и вооружение. Мы усилим стратегический потенциал", — заявил генсек под аплодисменты.

В то же время Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин остается приверженным идее многополярного мира без лидерства одной страны.

"Мы всесторонне продвигаем дипломатию крупной державы с китайской спецификой, решительно защищаем беспристрастность и справедливость в международных отношениях, выступаем за подлинную многосторонность и практикуем ее, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы", — сказал генсек.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин поручил армии готовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Однако по информации журналистов CNN, американская разведка не считает, что Китай принял окончательное решение о том, как действовать в отношении Тайваня.