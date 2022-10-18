Модернізація економіки й армії: Сі Цзіньпін виступив на ХХ з'їзді КПК

Генсек КНР наголосив, що наступні п'ять років для Китаю будуть вирішальними. Пекін має намір підтримувати ідею "багатополярного світу" й остаточно вирішити питання Тайваню.

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Генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін виступив на XX з'їзді компартії, що проходить у Будинку народних зборів у Пекіні. У процесі виступу генсек прозвітував про успіхи китайського народу під керівництвом компартії, підтвердив правильність обраного партійним керівництвом курсу, і наголосив, що наступні п'ять років для Китаю будуть вирішальними. Повний текст виступу генсека КПК опублікувало агентство Bloomberg.

У вступній частині китайський лідер відзначив досягнення китайського народу в епоху глобальних змін за останні п'ять років, які стали можливими завдяки реформам, вірності соціалістичним ідеалам і справі Мао Цзедуна.

Далі було порушено тему наслідків пандемії COVID-19 та непросту ситуацію, в якій країна опинилася через них. Зокрема було зазначено проведену урядом політику "нульового ковіду", яка й надалі продовжуватиметься, оскільки КПК завжди вважала, що "життя людей найважливіше".

У контексті національної безпеки Сі Цзіньпін говорив про реалізацію глобального проєкту "Одна країна, дві системи", що призвело до низки проблем. У зв'язку з цим генсек попередив про "руйнівні шторми", які чекають на країну попереду, проте вони, на його думку, пов'язані швидше з "несприятливою і складною міжнародною ситуацією".

Ключові економічні тези

У своїй промові Сі Цзіньпін зазначив зростання ВВП Китаю зросло з 54 трлн юанів до 114 трлн юанів і становить 18,5% світової економіки. Ці показники свідчать, що КНР залишається власником другої за величиною економіки у світі. Тим часом Китай не зупинятиметься на досягнутому і до 2035 року планує збільшити ВВП на душу населення до рівня середньорозвиненої країни, наголосивши на науково-технічному потенціалі.

За словами Сі Цзіньпіна, для цього необхідно:

побудувати модернізовану економіку;

сформувати нову модель розвитку за умов ринкової економіки;

переважно домогтися нової індустріалізації та інформатизації;

модернізувати сільське господарство;

сприяти регіональному розвитку.

У планах керівництва вивести КНР на передовий рівень у галузі освіти, науки та техніки, культури, спорту та здоров'я. Також передбачено широке впровадження програм захисту екології та боротьби з викидами вуглецю.

Ключові пункти національної безпеки та зовнішньої політики

Як й очікувалося, у своїй промові Сі Цзіньпін торкнувся "тайванського питання" та інтересів Китаю на міжнародній арені. За словами генсека, армія Китаю (НВАК) повинна "захистити гідність та основні інтереси Китаю". Щоб гарантувати національну безпеку, КНР витрачає величезні кошти, обсяг яких поступається у цьому плані лише витратам США.

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"Ми швидше модернізуватимемо нашу військову теорію, особовий склад та озброєння. Ми посилимо стратегічний потенціал", — заявив генсек під оплески.

У той же час Сі Цзіньпін підкреслив, що Пекін залишається прихильним до ідеї багатополярного світу без лідерства однієї країни.

"Ми всебічно просуваємо дипломатію великої держави з китайською специфікою, рішуче захищаємо неупередженість і справедливість у міжнародних відносинах, виступаємо за справжню багатосторонність і практикуємо її, займаємо чітку позицію проти гегемонізму та політики грубої сили", — сказав генсек.

Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін доручив армії готуватися до встановлення військового контролю над Тайванем до 2027 року. Однак, за інформацією журналістів CNN, американська розвідка не вважає, що Китай ухвалив остаточне рішення про те, як діяти щодо Тайваню.