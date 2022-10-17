Коронація диктатора. Сі Цзіньпін назвав Путіна своїм найкращим другом

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Через кожні три метри в Пекіні стояли "дружинніки" з червоними пов’язочками на руках у той момент, коли Сі Цзіньпінь представляв Китай як "новий вибір" для людства в залі з 2 296 делегатами, які мали паперову версію промови Сі й уважно водили по ній ручкою і робили помітки.

Цей день не мав настати, тому що в 1976 році китайці сказали: "Ні культу особистості!", а в 1982 році обмежили строк "лідерства" двома термінами.

Тому що попередник Сі Ден Сяопін говорив, що до марксизму-ленінізму слід ставитись більш формально. Не в останню чергу тому, що Китай швидко розвивався економічно, користуючись насамперед своєю інтеграцією зі світом.

Але сьогодні, коли Сі стане правителем Китаю втретє, розраховуючи, мабуть, правити довічно, економіка КНР вперше за 35 років не є в центрі уваги його промови, яка відображає політику Китаю на майбутні п'ять років і покликана бути інструкцією для державного апарату.

На першому місці — безпека. Мао обіцяв зробити людей революціонерами, Сяопін — багатими. А Сі обіцяє їм безпеку.

"Будьте готові протистояти сильним вітрам, хвилюванню води і навіть небезпечним штормам", — каже їм Сі, обіцяючи перетворити Китай на "велику сучасну соціалістичну країну".

Заклик до зростання військової сили. Акцент, що політика нульового ковіду продовжиться, а Китай має ставати самодостатнім.

Жодної згадки про права та свободи людини. Тобто тих слів, потрапляння яких у проєкт будь-якої резолюції ООН гарантує, що Китай буде її блокувати.

Сі, який підкорив Тибет, Гонконг і Сіньцзян за допомогою геноциду, примусової праці, таборів перевиховання, репресій, кривавих розгонів демонстрацій, заявляє, що без вибору Китай приєднає Тайвань силою.

Сі говорить про збільшення ролі держави в інноваціях і технологіях та обіцяє захищати китайців закордоном. Він говорить виключно про китайську релігію, посилення контролю в інтернеті. І вперше за два десятиліття у промові не згадується відсутність перспектив великого конфлікту.

Глобальна стратегічна ініціатива та глобальна ініціатива розвитку — те, що Китай буде просувати в ООН як частину нового світового порядку. Партійний чиновник, звинувачений у сексуальних домаганнях до найвідомішої китайської тенісистки, вперше з'явився на публіці та сидів у першому ряду.

Сі згадав про підтримку народжуваності, про унікальний китайський стиль. Про те, що нацбезпека — це основа, а політична безпека — основа національної. Одержимість безпекою — так про промови Сі пише західна преса. Адвокати з прав людини чекали, коли закінчиться цей з'їзд, щоб у них з-під будинків зникли наглядачі, які там чергують вже тиждень.

Що думали тим часом китайці, на жаль, ми не знаємо. Бо їм заборонили спілкуватися з іноземцями, а життя в Китаї таке, що навіть таксист не говорить про політику. Лідер, з яким Сі зустрічався найбільше — Путін. Сі назвав Путіна своїм "найкращим другом і колегою", з яким вони "схожі за характером". Думка Сі Цзіньпіна — головний "закон" Китайської Народної Республіки.

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