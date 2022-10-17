Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Коронация диктатора. Си Цзиньпин назвал Путина своим лучшим другом

"Президент Китая Си Цзиньпин, подчинивший Тибет, Гонконг и Синьцзян с помощью геноцида, принудительного труда, лагерей перевоспитания, репрессий, кровавых разгонов демонстраций, заявляет, что в отсутствие выбора Китай присоединит Тайвань силой. Он также говорит, что его характер похож на характер Путина. А слова Си — это закон для Китая". Мнение.

Агия Загребельская
Агия Загребельская
Основательница "Лиги антитраста"
533
Си Цзиньпин КНР, Китай съезд КПК, КНР
Си Цзиньпин на съезде Комунистической партии Китая заявил, что его приоритет — безопасность КНР
Related video

Через каждые три метра в Пекине стояли "дружинники" с красными повязками на руках в тот момент, когда Си Цзиньпинь представлял Китай, как "новый выбор" для человечества в зале с 2 296 делегатами, которые имели бумажную версию речи Си и внимательно водили по ней ручкой и делали пометки.

Этот день не должен был наступить, потому что в 1976 году китайцы сказали: "Нет культу личности!", а в 1982 году ограничили срок "лидерства" двумя сроками.

Потому что предшественник Си Дэн Сяопин говорил, что к марксизму-ленинизму следует относиться более формально. Не в последнюю очередь потому, что Китай быстро развивался экономически, пользуясь, прежде всего, своей интеграцией с миром.

Но сегодня, когда Си станет правителем Китая в третий раз, рассчитывая, по-видимому, править пожизненно, экономика КНР впервые за 35 лет не находится в центре внимания его речи, отражающей политику Китая на предстоящие пять лет и призванной быть инструкцией для государственного аппарата.

На первом месте — безопасность. Мао обещал сделать людей революционерами, Сяопин – богатыми. А Си обещает им безопасность.

"Будьте готовы противостоять сильным ветрам, волнению воды и даже опасным штормам", — говорит им Си, обещая превратить Китай в "великую современную социалистическую страну".

Призыв к росту военной силы. Акцент, что политика нулевого ковида продолжится, а Китай должен становиться самодостаточным

Никакого упоминания о правах и свободах человека. То есть тех слов, попадание которых в проект любой резолюции ООН гарантирует, что Китай ее заблокирует.

Си, подчинивший Тибет, Гонконг и Синьцзян с помощью геноцида, принудительного труда, лагерей перевоспитания, репрессий, кровавых разгонов демонстраций, заявляет, что в отсутствие выбора Китай присоединит Тайвань силой.

Си говорит об увеличении роли государства в инновациях и технологиях и обещает защищать китайцев заграницей. Он говорит исключительно о китайской религии, ужесточении контроля в интернете. И впервые за два десятилетия в речи не упоминается отсутствие перспектив большого конфликта.

Глобальная стратегическая инициатива и глобальная инициатива развития — то, что Китай будет продвигать в ООН как часть нового мирового порядка. Партийный чиновник, обвиняемый в сексуальных притязаниях к самой известной китайской теннисистке, впервые появился на публике и сидел в первом ряду.

Си упомянул о поддержке рождаемости, об уникальном китайском стиле. О том, что нацбезопасность — это основа, а политическая безопасность — основа национальной. Одержимость безопасностью — так о речи Си пишет западная пресса. Адвокаты по правам человека ждали, когда закончится этот съезд, чтобы у них из-под домов исчезли надзиратели, дежурящие там неделю.

Что думали в это время китайцы, к сожалению, мы не знаем. Потому что им запретили общаться с иностранцами, а жизнь в Китае такова, что даже таксист не говорит о политике. Лидер, с которым Си встречался больше всего — Путин. Си назвал Путина своим "лучшим другом и коллегой", с которым они "схожи по характеру". Мнение Си Цзиньпина — главный "закон" Китайской Народной Республики.

Источник

Важно
Дипломатия боевых волков. Новый стиль китайских дипломатов
Дипломатия боевых волков. Новый стиль китайских дипломатов