Китай має намір встановити військовий контроль над Тайванем до 2027 року, — CNN

За інформацією заступника голови ЦРУ Девіда Коена, Сі Цзіньпін уже доручив армії готуватися до захоплення острова.

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Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін доручив армії готуватися до встановлення військового контролю над Тайванем до 2027 року. Про це повідомляє журналістка та ведуча телевізійних новин CNN Ана Карбера у своєму Twitter із посиланням на заступника голови ЦРУ Девіда Коена.

"Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав своїм військовим, що хоче, щоб Китай мав нагоду взяти під контроль Тайвань силою до 2027 року", — зокрема написала кореспондентка.

За її словами, наразі американська розвідка не вважає, що Китай ухвалив остаточне рішення про те, як діяти.

Нагадаємо, у Тайвані розробили нові дрони для протистояння Китаю. Як пишуть журналісти, у країні звернули увагу, наскільки успішно українські військові використовували квадрокоптери й інші дрони в боротьбі з російськими загарбниками, і тепер розглядають БПЛА як озброєння, яке може збільшити обороноздатність країни.

Раніше Фокус писав про те, що США можуть запровадити санкції проти Китаю, щоб уникнути вторгнення в Тайвань.