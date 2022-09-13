США можуть ввести санкції проти Китаю, щоб уникнути вторгнення до Тайваню, – Reuters

Обговорення у Вашингтоні з цього питання поки що перебуває на початковій стадії. Тайбей тим часом тисне на Євросоюз, сподіваючись на аналогічні заходи щодо КНР із боку Брюсселя.

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Сполучені Штати розглядають можливість запровадження запобіжних санкцій щодо Китаю, щоб запобігти вторгненню до Тайваню. Про це пише агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

Обговорення такого пакету санкцій у Вашингтоні поки що перебуває на початковій стадії. Цей процес почався після того, як візит на острів спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на початку серпня викликав моментальну і жорстку реакцію у відповідь Пекіна.

Влада Тайваню, зі свого боку, тисне на Брюссель, сподіваючись, що Євросоюз також запровадить обмежувальні заходи щодо КНР.

Як уточнюється, в обох випадках йдеться про те, щоб запровадити санкції крім уже вжитих на Заході заходів щодо обмеження торгівлі та інвестицій з Китаєм у сфері чутливих технологій, таких як комп'ютерні чипи та телекомунікаційне обладнання.

У журналістів поки що немає конкретної інформації, запровадження яких саме санкцій може розглядатися.

"Можливе запровадження санкцій щодо Китаю — набагато складніше завдання, ніж санкції щодо Росії, враховуючи тісний зв'язок США та їх союзників з китайською економікою", — прокоментував обговорення Назак Нікахтар, колишній високопосадовець Міністерства торгівлі США.

Нагадаємо, Китай вважає Тайвань своєю територією. Після візиту Пелосі на острів КНР відправив до берегів незалежної держави нові підводні човни з надзвуковими ракетами. Передові неатомні підводні човни типу 039C класу Yuan були введені в експлуатацію у липні цього року і вже розгорнуті у районі Східного морського флоту КНР.

Наприкінці серпня війська Тайваню вперше відкрили вогонь по китайському безпілотнику, який вторгся у повітряний простір країни. Як повідомляється, БПЛА підлетів до островів Цзіньмень.