США могут ввести санкции против Китая, чтобы избежать вторжения в Тайвань, – Reuters

Обсуждение в Вашингтоне по этому вопросу пока находится на начальной стадии. Тайбей тем временем давит на Евросоюз, надеясь на аналогичные меры в отношении КНР со стороны Брюсселя.

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Соединенные Штаты рассматривают возможность введения предупреждающих санкций в отношении Китая, чтобы предотвратить вторжение в Тайвань. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Обсуждение такого пакета санкций в Вашингтоне пока находится на начальной стадии. Этот процесс начался после того, как визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси в начале августа вызвал моментальную и жесткую ответную реакцию Пекина.

Власти Тайваня, в свою очередь, давят на Брюссель, надеясь, что Евросоюз также введет ограничительные меры в отношении КНР.

Как уточняется, в обоих случаях речь идет о том, чтобы ввести санкции помимо уже принятых на Западе мер по ограничению торговли и инвестиций с Китаем в сфере чувствительных технологий, таких как компьютерные чипы и телекоммуникационное оборудование.

У журналистов пока нет конкретной информации, введение каких именно санкций может рассматриваться.

"Возможное введение санкций в отношении Китая — гораздо более сложная задача, чем санкции в отношении России, учитывая тесную связь США и их союзников с китайской экономикой", — прокомментировал обсуждение Назак Никахтар, бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США.

Напомним, Китай считает Тайвань своей территорией. После визита Пелоси на остров КНП отправил к берегам независимого государства новые подлодки со сверхзвуковыми ракетами. Передовые неатомные подводные лодки типа 039C класса Yuan были введены в эксплуатацию в июле этого года и уже развернуты в районе Восточного морского флота КНР.

В конце августа войска Тайваня впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику, который вторгся в воздушное пространство страны. Как сообщается, БПЛА подлетел к островам Цзиньмэнь.